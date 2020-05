Coronavirus: El 'paseo' por Marbella de los simpatizantes de Vox contra la gestión del Gobierno

Decenas de personas recorrieron este miércoles por la tarde la avenida del Mar de Marbella para mostrar su disconformidad con la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno de España. Lo hicieron portando banderas con los colores del país y al grito de 'Viva España'.

La marcha se había convocado a través de las redes sociales, en las que los organizadores hicieron un llamamiento para que se tratara de pasear "de forma individual o en pareja, con mascarilla y guardando la distancia de seguridad". Pero las exigencias, según muestran varias imágenes de la protesta grabadas en vídeo, no se cumplieron en todos los casos y reflejan que fueron varias las personas que carecían de medidas de protección.

Los simpatizantes de la formación liderada por Santiago Abascal volverán a salir a las calles este sábado para sumarse a la caravana "por España y su libertad" que está preparando Vox. En el caso de Málaga, el punto de encuentro será a las 12:00 en la zona del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. En Mijas, la comitiva partirá a las 10:30 desde el aparcamiento del parque acuático y recorrerá varias calles de tanto esa localidad como de Fuengirola para dirigirse hacia Málaga.

También para esta protesta el partido ha lanzado una serie de medidas encaminadas a "no tener problemas con las autoridades". "Se puede ir en coche, moto y furgoneta. Se pueden llevar banderas", afirman. Pero "no se puede salir de los coches bajo ningún concepto ni saludar ni hacer corrillos". La organización tendrá en cuenta, asegura, "las zonas de hospitales y residencias de mayores para no pitar" en las inmediaciones. "Habrá chalecos amarillos en Málaga para dirigir la caravana. Hay que respetar lo que nos manden", advierten en la convocatoria de la caravana en la que pretenden exigir la dimisión del Gobierno.