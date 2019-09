Tercer día sucesivo de cortes de luz en varias barriadas de la Carretera de Cádiz

Peluqueras sin poder peinar a sus clientas, comerciantes preocupados por la mercancía almacenada en sus neveras y vecinos bajando por las escaleras porque no funcionaban los ascensores. Ese era el panorama este jueves a media mañana en la zona de Carretera de Cádiz, donde por tercer día consecutivo se han producido cortes de luz. La interrupción del suministro se produjo en torno a las 11:00 y afectó al menos a las barriadas de Las Delicias, Parque Mediterráneo y El Torcal.

El fluido eléctrico se fue a ambos lados de la Avenida Velázquez. De hecho, los semáforos estuvieron sin funcionar unos 20 minutos, los que duró el corte de luz. Una portavoz de la compañía eléctrica Endesa ha indicado que se debía a un fallo en un tramo subterráneo y que por el momento se desconocía la causa.

Después de tres días de cortes de luz, los vecinos temen usar el ascensor

“Yo puedo seguir trabajando, pero me paraliza parte de las cosas que tengo que hacer porque ni me entran llamadas de clientes, porque no funciona el teléfono, ni puedo mandar correos a las compañías de seguro para que me autoricen reparaciones. Además, ciertos trabajos tengo que aplazarlos porque no funciona la máquina con la que tengo que hacerlos”, explicaba Antonio Rodríguez, del taller Cristalbox, de la Avenida de Velázquez. Un comerciante chino de la zona mostraba su preocupación porque si el corte duraba mucho se le derretirían los helados.

En Las Delicias, en la calle Manuel Altolaguirre, una peluquera esperaba con su clienta a medio peinar a que volviera el suministro. El martes, el corte duró en torno a una hora. También hubo alguno el miércoles. Y el de este jueves se prolongó alrededor de 20 minutos. Pero ya hay vecinos temerosos de usar el ascensor por miedo a quedarse encerrados.