'Sí es cosa de hombres', las primeras jornadas de Málaga por una corresponsabilidad real

El Centro Pompidou ha acogido este jueves la celebración de la I Jornada Málaga Corresponsable bajo el lema 'Sí es cosa de hombres. Por una corresponsabilidad real'. El encuentro, que ha contado con la asistencia de un centenar de personas, ha estado organizado por la asociación Yo no renuncio y el Club de Malasmadres junto con el Ayuntamiento de Málaga.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha destacado la importancia de poner en marcha campañas mediáticas inteligentes desde el gobierno para que cale el mensaje de corresponsabilidad en toda la sociedad.

En este sentido ha apuntado que las empresas también tienen que estar comprometidas con este concepto, dando facilidades, formación y ayudas a sus propios empleados. "Aunque la mejor escuela sigue siendo el propio hogar, ya que la corresponsabilidad empieza a través de un rol igualitario en la familia", ha dicho.

También ha recalcado que es un honor que Málaga sea la primera ciudad que se suma a esta iniciativa, con un compromiso claro de colaboración por parte de la ciudad y un propósito de dejar de lado el papel de la supermujer, para pasar a ser mujeres y hombres iguales: "Hay que sacar pecho y presumir de ser una persona corresponsable".

"Romper los silencios cómplices"

Por su parte, Laura Baena, presidenta de la Asociación Yo no renuncio, ha asegurado que "hay que romper los silencios cómplices. Este compromiso ha venido para quedarse desde el punto de la concienciación de la corresponsabilidad, ya que es algo que la sociedad reclama a voces".

Ha hecho hincapié en los preocupantes datos, ya que: "43 horas semanales dedican las mujeres a las tareas del hogar frente a las 28 horas que dedican los hombres". Estos datos demuestran que siete de cada diez mujeres se sienten solas ante la crianza de sus hijos

La mesa redonda, conducida por la periodista malagueña Regina Sotorrio, prestó especial atención a la idea de que la sociedad, las instituciones y las empresas, deben trabajar en la palabra corresponsabilidad, que va unida a la palabra flexibilidad en el hogar y en la empresa.

En este encuentro, Octavio Salazar, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba ha afirmado que: "el proceso de cambio es complejo, la igualdad se aprende a la vez que se desaprenden los mandatos de masculinidad adquiridos. El cambio cultural y político es uno de los retos del siglo XXI".

Isabel Jiménez, vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la Universidad de Málaga, ha recalcado que "la vida pública y privada no se pueden separar, o no avanzaremos nunca". "El modelo cultural actual es insostenible, ya que el trabajo del cuidado está infravalorado y sin esa tarea no se puede vivir. La clave está en definir un nuevo contrato social en este tiempo que vivimos ahora, porque luego puede ser tarde", ha añadido.

"Ayudar" no es corresponsabilidad

Tras la jornada matinal, se celebra por la tarde el taller de corresponsabilidad enfocado a la ciudadanía, en el que los asistentes reflexionan sobre la corresponsabilidad y cómo se está repartiendo la carga de trabajo doméstico familiar en los hogares.

Uno de los propósitos es que los hombres que asisten tomen conciencia de que "ayudar" no es corresponsabilidad, sino que es "responsabilizarse de las tareas".

Implicar a los hombres en la lucha por la conciliación y en los cuidados, es el objetivo de unas jornadas que han reflexionado en torno a varias preguntas: ¿cómo podemos conseguir un cambio de modelo social en los cuidados y que la corresponsabilidad sea el camino hacia la igualdad?

Otras cuestiones que se han abordado son: ¿qué papel tienen los hombres en el hogar, en la sociedad, en las empresas para convertirse en referentes, para ser agentes del cambio?, ¿por qué solo nosotras pagamos el coste de la conciliación?, o ¿el único camino para una corresponsabilidad real es obligar al hombre a cuidar con leyes?