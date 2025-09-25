De Lobezno a la princesa Mononoke: miles de 'cosplayers' toman la Comic-Con de Málaga

Un joven camina en dirección al Palacio de Congresos vestido de Darth Vader. Lleva puesta la máscara negra y un impecable traje con capa. No olvida la famosa espada láser. Como él, miles de cosplayers han tomado el Palacio de Congresos en el primer día de la Comic-Con de Málaga este jueves. Algunos han asistido con trajes de superhéroes de Marvel (Iron Man, Los Vengadores, Spiderman, Daredevil, Deadpool) y otros inspirados por mangas como One Piece, Naruto, Dragon Ball, Akira o Death Note.

Nana Miguez, gallega de 33 años, ha venido desde Madrid para disfrutar de la primera jornada de la convención. Se estrena también como cosplayer, "la persona que participa en esta actividad, caracterizándose como un personaje de ficción mediante un disfraz, accesorios y maquillaje". "Nunca había venido a un evento así, pero soy muy friki. Me compré la entrada hace meses. Mi amiga cosplayer y yo decidimos hace tres semanas mirar donde dormir y trasporte", cuenta mientras enseña su disfraz de la princesa Mononoke.

Asistentes con su 'cosplay' en la Comic-Con. / Javier Albiñana

La actriz, que vive en la capital, ha dormido en Granada porque ya no encontraban un alojamiento en Málaga. "Vinimos en autobús, pasamos el día y nos volvemos a Madrid hoy mismo", relata entusiasmada. Para su primer cosplay ha escogido al personaje creado por Hayao Miyazaki porque es "maravilloso". Además, la película representa "una lucha entre los dioses del bosque y los humanos destructivos".

Su amiga, Elena Roldán, ha elegido a Raghata de la serie The Amazing Digital Circus. "Hace unos años en Madrid hubo un intento fallido. Vamos a ver que surge aquí", dice la madrileña de 32 años. "Muchos me dijeron no te esperes que sea tanto como aquello en Estados Unidos. A mí eso me motivó. Me dije en vez de criticar voy a acercarme a verlo", reconoce Miguez.

Alvaro Ponch, vestido de Deadpool, ha venido desde Sevilla porque la Comic-Con "es un evento conocido a nivel mundial" y se define como un seguidor de todo lo que tenga la firma Marvel. "Que hagan la primera edición en España, en Málaga, se trata de un evento histórico", destaca. Este joven esperaba más presencia de Marvel, pero "hay una cantidad de cosplayers buenos enorme y de stands". Viene acompañado de una amiga, la malagueña Isabel Galera. "Hay tantos actores como eventos que merecen la pena ver. Yo no me lo quería perder", zanja. Como Isabel, miles de personas disfrutarán "al máximo" de esta experiencia "única".