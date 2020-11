La Costa del Sol perderá este año 9,3 millones de turistas y 10.400 millones de euros por la pandemia

La factura del Covid-19 para Málaga va a ser de órdago. Esta provincia vive del turismo y se estima que la Costa del Sol perderá este año 9,3 millones de turistas y 10.400 millones de euros. Así lo ha indicado este viernes el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, quien ha lamentado que se espera para el conjunto del ejercicio un descenso del 71% de turistas y del 73% de los ingresos respecto a 2019, que no hay que olvidar que fue récord en este destino.

Habrá un 79% menos de turistas británicos, un 78% menos de alemanes o un 71% menos de franceses, por no contabilizar otras zonas de fuera de Europa cuyos ciudadanos ni siquiera han tenido la posibilidad de viajar a Málaga por la falta de conexión aérea. Salado ha reconocido que estamos "en el peor otoño que recordamos con una auténtica crisis turística", aunque también ha subrayado que "encaramos el futuro con ambición y con optimismo y estoy convencido de que en cuanto remita la pandemia la recuperación del turismo en la Costa del Sol va a ser en V, exponencial".

Para conseguirlo, Salado ha precisado que es "fundamental" abrir cuanto antes el corredor aéreo entre Reino Unido y España y que el gobierno británico elimine la cuarentena a sus súbditos a la hora de viajar a la Costa del Sol. "Espero que el anuncio de la ministra de Turismo para trabajar en esos corredores aéreos seguros se culmine de verdad y que cuando tengamos datos óptimos que den seguridad sanitaria a nuestro destino esté todo ya cerrado y negociado, porque no se puede perder ni un minuto", ha recalcado Salado, quien ha añadido que "le interesa a España y a Reino Unido porque hay muchas empresas británicas que trabajan con nosotros como los touroperadores, las agencias de viaje o las líneas aéreas británicas".

A principios de noviembre, desde hace 40 años, se celebra la World Travel Market en Londres, una de las tres grandes ferias turísticas en Europa junto con Fitur en Madrid y la ITB en Berlín. Este año será virtual, aunque la Costa del Sol seguirá estando presente. Tendrá un stand virtual, es decir, un apartado en la plataforma de la WTM donde se ofrecerá información de Málaga a todo aquel que entre y habrá los contactos de representantes de 35 empresas e instituciones malagueñas para entablar negociaciones durante los días que dure la feria. Salado ha comentado que cada empresa podrá tener tres representantes y cada uno de ellos podrá tener 10 citas, por lo que, en total, habrá en torno a un millar de contactos.

El turista británico es el más importante internacional de la Costa del Sol. "Es el más fiel y lo seguirá siendo", ha dicho Salado, aunque lógicamente los datos de este 2020 son paupérrimos. Ha habido 800.000 turistas menos alojados en los hoteles en los apartamentos turísticos, un 80% menos que el año pasado, y se han perdido 4,6 millones de pernoctaciones.

No obstante, Salado ha afirmado que, según le indican desde la Embajada Británica o desde diversas empresas turísticas, "el 73% de los británicos dicen que quieren volver a viajar y cuando se abra el corredor con la Costa del Sol vendrán masivamente". En este sentido, el presidente de Turismo Costa del Sol ha insistido en la necesidad de hacer ya promoción en tierras británicas de cara a las reservas de primavera y verano de 2021 "porque hay que transmitirle al mercado británico que la Costa del Sol no se ha olvidado de ellos, que los queremos, que seguimos trabajando y que le vamos a ofrecer lo mejor que tenemos".

Al margen de la promoción virtual en la WTM, que tendrá un coste de unos 70.000 euros, Turismo Costa del Sol espera obtener 34 millones de impactos publicitarios a través de diversas campañas en varios canales de la cadena británica Sky, entre otros actos promocionales. "Si no te anuncias se olvidan de ti y no existes. Hay que seguir promocionándose y el que no lo vea así está cometiendo un gran error", ha insistido Salado.