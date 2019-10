Porras cifra en 532.830 euros el coste de las luces de Navidad en la calle Larios

Las luces de Navidad de la calle Larios tendrán un coste de 532.830 euros, incluyendo el incremento aprobado para este ejercicio, en el que se cambia por completo el diseño, según ha explicado este jueves la concejala de Fiestas de Málaga, Teresa Porras.

La edil rechaza las críticas del grupo municipal Adelante Málaga en relación con el gasto en el alumbrado navideño y los ha acusado de “mentir”. “Mienten, es falso y están los números”, ha apostillado después de Adelante advirtiese de que el Ayuntamiento “gastará 1,6 millones en la iluminación navideña de calle Larios”.

Alumbrar el Centro histórico, las entradas de la ciudad y un árbol en Huelin suponen 806.211 euros

Frente a este dato, la edil ha asegurado que para este ejercicio, la inversión total contemplada por el Consistorio para la alumbrar todo el Centro histórico, las entradas de la ciudad y un árbol que se coloca en el Parque de Huelin es de 806.211 euros.

De manera pormenorizada, ha precisado que este presupuesto se desglosa en los 673.211 euros que ya costó el dispositivo del año pasado y 132.999 que se incrementa este año.

“Eso está en los papeles, no me lo invento, esos son los números”, ha reiterado Porras, al tiempo que ha animado a los concejales de Adelante Málaga a que “no mientan tanto”. Por otro lado, ha asegurado que el dinero que la ciudad tiene en Navidad “no es un gasto; nosotros lo vemos como un ingreso, porque es un ingreso para la ciudad”.

“Somos pioneros en relación con la iluminación de la ciudad en Navidad y seguiremos siéndolo”, ha añadido. En este sentido, ha recordado que el turismo que recibió Málaga durante las pasadas Navidades generó un impacto económico de 202,1 millones de euros, según el estudio encargado por el Área de Turismo sobre el Impacto Económico y el Empleo de la Actividad Turística durante la Navidad en Málaga.

Críticas de Adelante Málaga al coste del alumbrado

El grupo municipal de Adelante Málaga ha advertido este jueves de que el Ayuntamiento "gastará 1.600.000 euros en la iluminación navideña de calle Larios, más que lo que ha presupuestado para todo el año en actividades culturales y deportivas en todos los distritos de la ciudad".

Han criticado, además, que "el gasto por iluminación navideña no deja de crecer y hace unos días, la junta de gobierno local aprobó una modificación del contrato de la decoración navideña que supone un aumento de 287.368 euros en el coste de las luces de Navidad".

"No entendemos que el alumbrado haya ido subiendo año tras año y, además, vemos con estupor cómo Teresa Porras se reta con el alcalde de Vigo a ver quién pone el alumbrado más grande, más caro. Pedimos al alcalde que ponga cordura y priorice el gasto de nuestros recursos en las necesidades de la ciudadanía malagueña", han concluido.