Las citas para pasar la ITV se disparan fuera de la capital por el atasco actual en Málaga

Últimamente parece que hay que agudizar el ingenio para poder pasar la ITV a los vehículos en el menor tiempo posible ante tanta demanda. Los malagueños continúan teniendo algunos problemas para realizar este trámite y para algunos es un verdadero quebradero de cabeza. No obstante, Veiasa, la empresa pública de ITV y metrología adscrita a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, consiguió a mediados del mes de junio reducir un 80% el tiempo para obtener cita para la ITV, hasta situarlo en unos 18 días de media.

Esto es gracias a la contratación de más de 400 inspectores y la creación de una bolsa de trabajo. Veiasa consigue consigue disminuir la espera existente a principios de año, que registraba una media de 85 días.

Pero claro, hasta este momento en el que parecen razonables los plazos marcados, los malagueños optaron por pedir citas fuera de la capital malagueña para que la inspección pudiera realizarse en menos tiempo. “Yo llevo buscando otras estaciones fuera de Málaga para llevar mi vehículo a pasar la ITV desde hace unos cinco años. La verdad es que es más rápido. Luego el servicio una vez dejas el coche es más o menos parecido en todos los talleres”, afirma Francisco Ruiz, un vecino del barrio de la Victoria que suele llevar su coche a Estepona.

Lo cierto es que en la vía pública se pueden ver en los vehículos pegatinas tanto de color amarillo, rojo y verde indicando la fecha de vencimiento de la revisión. La que corresponde a este 2021 es roja. “Yo veo que ya va llegando el mes y me indica peligro, ya me pongo nervioso y pido la cita para que no se me pase”, comenta Ruiz.

Otro usuario del barrio de la Trinidad, Francisco Gil, admite que pierde mucho tiempo en la página web para poder solicitar una cita a tiempo. “A mí no me suele caducar, pero suelo estar muy pendiente los meses previos. Esta última vez me vencía en noviembre, ya en octubre estaba intentando localizar una fecha para la revisión y estaba todo completamente colapsado”, confirma Gil.

Este conductor, desde que decidió renovar la ITV, entraba constantemente a la página web para vigilar por si se quedaba alguna plaza libre y poder apropiarse de la misma. “La demanda era tan alta y había tanto colapso que había que estar buscando una aguja en un pajar. Siempre atento, y eso que no suelo pasar la revisión en la capital, prefiero desplazarme al Rincón de la Victoria”, asegura Gil.

Por otro lado, los malagueños que viven en otros municipios sí que se decantan por acudir a su estación más cercana para realizar este trámite con sus vehículos sin mayores complicaciones. “Reconozco que el servicio en Mijas costa es más rápido que en Málaga capital. Una vez que el coche estaba allí no tuvimos que esperar mucho y el servicio fue estupendo, Además, al tener siempre cita previa no hay aglomeraciones ni muchas personas esperando, lo cual agradezco, y más aún en estos tiempos”, comenta Santi Lozano, una residente de este municipio malagueño.

No obstante, la última vez sí que tuvo que esperar más de lo normal para conseguir la cita. “A primeros de año me cumplía, pedí cita en marzo y me la dieron en mayo, casi dos meses después”, reconoce Lozano, admitiendo que fue un tiempo que se excedía a otras revisiones anteriores.

Y cada vez hay una opción más pujante entre los malagueños. “Yo directamente llevo mi vehículo al taller y allí directamente me lo arreglan y se encargan de pasar la ITV. Es muy cómodo, ellos lo gestionan todo y me merece la pena pagar algo más por este servicio”, reconoce Trini Fortes, una vecina de Algarrobo. Todos ellos esperan que con las nuevas medidas de Veiasa se facilite esta revisión que cada año supone algún que otro dolor de cabeza.