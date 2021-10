La creatividad se pone a prueba en la tercera edición del concurso nacional 'Indie Games Málaga'

Historias inimaginables, universos paralelos, y un sinfín de efectos especiales. Estos son los ingredientes principales que hará de la tercera edición del Concurso Nacional ‘Indie Games Málaga’ todo un éxito una vez más. Un certamen, que se realiza en el Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga y que se ha convertido en un referente del sector de videojuegos por el alto número de participación y el impulso que supone para estudios independientes.

Este año, de un total de 150 videojuegos de cuatro países y 35 provincias españolas recibidos este año. Málaga, con 22 juegos, se sitúa como la segunda provincia de España en presentar más candidaturas, tras Madrid, que cuenta con 31 propuestas. Seguidamente se encuentran Barcelona con 18 y Valencia con 11, en tercer y cuarto lugar, respectivamente.

En el evento de presentación de los proyectos, celebrado en este mes de octubre desde el plató audiovisual del Polo de Contenidos Digitales, y retransmitido en directo para todo el mundo en Youtube y Twitch, miembros del jurado dieron a conocer a los 22 finalistas repartidos en las cuatro categorías existentes. El evento fue presentado por Ángel Quintana y Lara Smirnova, reconocidas caras del sector gaming, y contó con la bienvenida del coordinador del Polo Digital, Antonio Quirós, y con las actuaciones de cuatro de los quince miembros del jurado: Enrique García, técnico de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE; Olga Reus, CEO de New Gaming y presidenta de GamersON Córdoba; Lucía Herrero, presidenta de Málaga Jam y Elena Blanes, CEO de Hello XR.

“Yo he tenido la oportunidad de probar los 22 juegos finalistas y tengo que decir que el nivel es impresionante. Se superan cada año”, confesaba Olga Reus. En la tercera edición han sido 177 las candidaturas que se han presentado a cuatro categorías. La categoría ‘PC/Consolas’ es la que más participación ha tenido con 114 propuestas, un 64% del total; seguida de ‘Móvil’ con 44, un 25%; once han sido los juegos de ‘Accesibilidad’, un 6%, y ‘XR/Tecnología’ con ocho, un 5%.

Ángel Quintana y Lara Smirnova dieron paso a los distintos miembros del jurado que anunciaron los juegos finalistas. En la categoría ‘Móvil’: Bodyquest; Bricks, abstract puzzles; Criaturas fantásticas: Evolution; Space Escape, y Tzuki’s plan B. En la categoría PC/Consola: A tale of paper; Fear the dark unkonwn; Suayota; Narita boy; Neverland; The library of Babel, y Ugly. Las clasificados en Tech/XR, son: Do not open; Green Beret; Lights out; Omega blade, y Other world.

Finalmente, los escogidos en la categoría de ‘Accesibilidad’ fueron: Camino; Delirium; Luto; Magic twins, y Pink Gum. “Con la categoría de accesibilidad buscamos que haya adaptaciones o configuraciones que esos videojuegos puedan ser probados por todos”, destacó Kike García, técnico de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE.

Esta iniciativa del Polo Nacional de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga junto a Fundación ONCE, Viva Games, Hello XR y colaboradores, pretende ayudar e impulsar a estudios independientes del sector de los videojuegos. El próximo 12 de noviembre tendrá lugar la gala de entrega de premios de la tercera edición de ‘Indie Games Málaga’ con la asistencia de expertos, patrocinadores, estudios de desarrollo y emprendedores. El evento también se celebrará en formato mixto, tanto presencial como online.

Como apoyo a la industria y, en concreto, a los estudios pequeños independientes de videojuegos, este concurso está dotado de cinco premios por valor de más de 20.000 euros en total: 4.000 euros respectivamente para cada categoría, y 2.000 euros adicionales para el mejor videojuego. Además, se concederán seis Accésits de espacios de coworking, valorados en 1.200 euros cada uno, consistentes en un año gratuito de permanencia en el Polo Digital. El jurado deberá valorar, además de la jugabilidad, el diseño y la accesibilidad de los juegos, al equipo y su exposición.

Edición presencial

A pesar de la virtualidad, todos los miembros del jurado y de la organización celebran la vuelta a la presencialidad, tras un certamen celebrado en 2020 que se desarrolló de forma virtual al completo. “Volvemos con muchas ganas de vernos las caras. A mí ya me cansa ver a la gente a través de la pantalla”, afirmó Lucía Herrero, miembro del jurado en esta edición. “Aquí mientras esperamos vamos comentando y debatimos sobre nuestras impresiones. En una videollamada todos estos momentos se pierden”, confirmó Reus.

Aunque si por algo es especial esta edición es por la inclusión de la categoría de ‘Accesbilidad’, algo que celebra con especial alegría Kike García. “Que los videojuegos puedan disfrutarlos todas las personas es algo muy importante y demandado en estos tiempos. Es de agradecer la inclusión de esta categoría a los organizadores y a los que han presentado sus diferentes propuestas. Estoy ansioso por comenzar a testearlos”, comentó García entre risas. García defiende que no se buscan juegos específicos para personas con discapacidad. “Lo que queremos es que los juegos tengan distintas adaptaciones para que todos puedan acceder a ellos”, aclaró. Por su parte, Elena Blanes sí que formó parte del jurado en la pasada edición y repite de nuevo. Asegura que vuelve “con toda la energía”.

Los miembros del jurado destacan la profesionalidad de todas las propuestas presentadas. “Los juegos indies son de estudios independientes que no tienen ningún apoyo financiero, a no ser que sea a través de subvenciones o por algún inversor”, explicó Herrero. Esta característica propia es lo que les permite tener más libertad creativa. “No tienen detrás a empresas más grandes del mercado que marquen las pautas del juego. Los indies son los que plantean nuevas historias y mecánicas y se atreven a hacer lo que otros no pueden por el encorsetamiento del mercado”, matizó Elena Blanes.

En cuanto a la cualidad principal que debe tener un buen videojuego para conseguir enganchar y triunfar entre los usuarios, los expertos tienen diferentes visiones. “Para mí es fundamental una buena historia. Me gustan los juegos narrativos y que sean inmersivos para que pueda identificarme con el personaje”, opina Lucía Herrero. Por su parte, Olga Reus destaca la jugabilidad del producto. “Hay propuestas muy chulas, pero si potencian alguna mecánica en concreto eso es siempre un punto a favor”, comentó la CEO de ‘New Gaming’.

Las expectativas están muy altas en esta nueva edición, y todos desean ya probar los juegos y evaluarlos para saber quiénes serán los ganadores. “Espero ver juegazos. En España hay mucho nivel, y es un orgullo ver cómo las propuestas que hemos probado se lanzan al mercado y triunfan”, dijo Herrero.

El juego ha comenzado, y los expertos se encuentran inmersos en el periodo de prueba de los mismos. En poco más de un mes se conocerán los mejores de cada categoría, aunque participar y estar entre los finalistas seleccionados es ya todo un triunfo. La visibilidad que ofrece este tipo de iniciativas ya es impagable para los estudios y desarrolladores independientes que luchan por conseguir crear un videojuego que reúna emoción, intriga y risas, en definitiva, un rato para desconectar de los problemas cotidianos. Estás ‘game over’ si aún no los has probado.