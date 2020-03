El buque de crucero ‘Sovereign’, parado en el puerto de Málaga

El buque de crucero Sovereign perteneciente a la compañía Pullmantur Cruceros permanece parado en las aguas del puerto malagueño desde el lunes. Tras quedar atracado el pasado viernes en el muelle norte de la estación marítima de levante con un permiso especial, la intención del buque era, además de avituallarse, comenzar el desembarco de una forma controlada de la gran mayoría de sus tripulantes; dejando solo a bordo al personal esencial para el funcionamiento del barco.

Cumplimentadas las labores de aprovisionamiento y después de desembarcar a 47 personas, el buque de Pullmantur, siguiendo sus previsiones dejaba las aguas malagueñas en la jornada del domingo para volver a atracar nuevamente el lunes; una mecánica con la que pretendía ir desembarcando a los tripulantes que tuvieran cerrados sus planes de vuelo. Ralentizanda esta operativa, el barco permanece desde entonces amarrado junto a la estación crucerística norte.

Llegado a Málaga procedente de Cádiz con 816 tripulantes, hasta la fecha, según ha podido saber Málaga Hoy, el Sovereign que no tiene ningún enfermo a bordo, sólo ha podido desembarcar a 156 tripulantes, quedando aún en el buque 660 personas.

Con la intención de ir desalojando el barco, siempre con desembarques controlados con planificaciones de viajes seguros hasta sus respectivos destinos, la posibilidad de que el buque permanezca atracado en aguas malacitanas durante la cuarentena establecida es cada vez más alta.

Construido entre los años 1986 y 1988 en los astilleros franceses Chantiers de l'Atlantique y bautizado como Sovereign of the Seas, este buque navegó para Royal Caribbean hasta que en 2008 fue transferido a Pullmantur y renombrado como Sovereign. Con 268 metros de eslora y una capacidad para 2.850 pasajeros su primera escala malagueña la realizó en noviembre de 2011, habiendo cumplimentado hasta la fecha un total de 13 visitas con turistas a bordo.