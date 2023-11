Cuándo se encienden las luces de Navidad en Málaga: Fecha y novedades

La Navidad está a la vuelta de la esquina y las luces se encenderán el próximo viernes 24 de noviembre, coincidiendo como cada año con el último viernes de noviembre. En total, serán más de dos millones de puntos de luz led los que anunciarán las fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes en las calles de toda la ciudad de Málaga. Eso sí, todavía no se conoce quién pulsará el botón a las 19:00 en unos días.

Espectáculo de calle Larios

los Ángeles Celestiales de calle Larios, este año vuelven a ser 16 de cuatro metros de altura que están sustentados en 32 columnas laterales. Sus colas de 12 metros de largo están diseñadas con efectos efervescentes, comenzando en blanco cálido y finalizando en blanco puro. La música que sonará en cada espectáculo van a ser Jingle bells de André Rieu y Johan Strauss Orchestra; We wish you a Merry Christmas; Carol of the bells de Pentatonix; Navidad Épica y Hacia Belén va una burra. Eso sí, también se podrán escuchar algunas melodías que también sonaron el año pasado.

El horario de los pases será el siguiente: a las 18:30, a las 20:00 y a las 22:00 todos los días, excepto el 24 y el 31 de diciembre. El primer espectáculo coincidirá con el encendido diario de las luces. Además, por primera vez el 27 y 28 de diciembre podrán oírse verdiales en calle Larios para darle protagonismo a la melodía más ancestral malagueña.

Vídeo mapping de la Catedral

En cuanto al espectáculo de la Catedral, este año se llama Ángel de luz y es una proyección arquitectónica-vídeo mapping totalmente nueva. En la fachada de la torre mocha en el lateral sur se proyectará este video, el cual contará la historia de un angelito que se fusionará con imágenes brillantes y reproducciones de vidrieras gigantescas.

La actividad tendrá pases a las 19:00, 20:30 y 22:00 todos los días desde el 1 de diciembre hasta el 4 de enero, excepto el 24 y 31 de diciembre. Su duración será de ocho minutos aproximadamente.

Luces de la Alameda Principal

Cabe señalar que la Alameda Principal va a contar con un sistema luminoso entre las ramas que va a lucir durante la noche y el día totalmente nuevo. Este será un sistema entrelazado a modo de bosque luminoso que potencia el esplendor de los propios ficus. En total, en la Alameda son 270.000 puntos de led y 4.500 puntos del entramado conocido como forest. Además, en los laterales de este espacio de la ciudad se han situado dos almendros luminosos más que el año pasado.

Novedades en el alumbrado

Entre los nuevos elementos de decoración se encuentran las figuras luminosas de los Reyes Magos que se sitúan en la entrada del túnel de la Alcazaba. En calle Echegaray habrá piezas de ángeles con trompetas. En la plaza del Carbón se situarán bolas navideñas de colores que cuelgan de lazos orados. En la plaza de Jerónimo Cuervo del Teatro Cervantes se situará un árbol decorativo realizado a base de material dorado y brillos.

La calle San Juan contará con una decoración singular que divide la calle en tres espacios luminosos diferenciados. Por un lado, los visitantes se encontrarán una zona de Espumillones luminosos, la siguiente zona será la de Lágrimas luminosas, y por último La cueva mágica. El espumillón dorado encendido, los bastones de micro leds gigantes y una caverna de luces con estalactitas serán los protagonistas de estas zonas, respectivamente.

En la calle Molina Lario, Sancha de Lara, Don Juan Díaz, Bolsa, Stranchan, Moreno Monroy, Martínez, Alarcón Luján, Manuel Pérez Bryan, Álvarez Fonseca, Marín García y Liborio García habrá una decoración especial basada en lámparas de salón de araña. En total serán 76 las lámparas de salón de araña tridimensionales formadas por cuatro caras enlazadas por cordones de micro-flash que cuelguen por el centro de la ciudad.

Sin encargado de encender el alumbrado

Con respecto a la persona que se encargará de encender este año el alumbrado navideño, la concejala de delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, ha asegurado que será "una persona conocida de Málaga, que ha dado por esta ciudad y ha apostado por esta ciudad". Todavía no han revelado el nombre, ya que tienen que confirmar si el o la elegida estará disponible el próximo viernes 24 de noviembre.