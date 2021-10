La cubierta de la Catedral, el Astoria y la emergencia climática, a debate en el pleno de Málaga

Los problemas estructurales que presenta la cubierta de la Catedral, relativos a grietas, humedades y goteras, será uno de los temas principales que se debatirán en el pleno de mañana. El grupo popular, a través de una moción urgente, buscará el apoyo de los miembros de la sala para dar los pasos necesarios de cara a esta reforma: "Solicitamos al Gobierno andaluz que "sus técnicos emitan la autorización preceptiva para que la Diócesis pueda acometer un tejado a dos aguas en la cubierta de la Catedral; solución contemplada en el Proyecto Básico y de Ejecución presentado por el Obispado en marzo de este mismo año al ejecutivo andaluz".

Aseguran que desde San Telmo existe una "clara voluntad política para solucionar definitivamente el problema que aqueja la Catedral". Sin embargo, destacan que existe un "escollo técnico" que impide avanzar en la solución con la rapidez necesaria. También señalaron que la moción "no habla de financiación", aunque esto no supone perjuicio de que el Ayuntamiento "podría colaborar económicamente con las obras si fuese necesario": "Queremos hacer compatible la voluntad política del Ayuntamiento y Junta. El anterior gobierno andaluz no apoyó el plan", subrayó la portavoz, Elisa Pérez de Siles.

Por otro lado, el grupo de Ciudadanos ha presentado una moción ordinaria con la que busca promover un proyecto de consenso en el solar de los antiguos cines Astoria, abogando por una edificación de planta baja y primera planta que sirva como solución intermedia entre los partidarios de que la Merced quede abierta y los que optan por cerrar la plaza. Este proyecto, que serviría para exponer los restos arqueológicos hallados sobre el terreno y divulgar la historia de ciudad, vendría tras la convocatoria de un concurso de ideas internacional y vinculante, con el visto bueno de Cultura.

Por su parte, la confluencia de IU y Podemos lleva como moción urgente la que versa sobre un plan Málaga verde para abordar la emergencia climática. Entre otros proponen impulsar diversas medidas e implementar un gran proyecto de ciudad que "ponga como eje central la emergencia climática". La portavoz de la confluencia, Paqui Macías, incidió en que es "urgente" acometer un plan Málaga Verde, "que aborde mediante una fuerte dotación presupuestaria para los próximos cuatro años e incluyendo una aparte significativa en los presupuestos de 2022" con diversos proyectos. También piden que se organice espacios y foros permanentes de trabajo que impulsen compromisos, entre otros.

Por su parte, la viceportavoz, Remedios Ramos, criticó la "obsesión" del regidor "por los rascacielos y hormigón". "Málaga lo que necesita son más espacios verdes". A su juicio, "el alcalde no tiene apuestas valientes para la ciudad". "La política del PP es cortoplacista, quiere ganar elecciones cada cuatro años, no tiene un modelo de ciudad", asegurando que "Málaga tiene que apostar por lo verde y dejarse de tanto hormigón".

Por otro lado, este será el primer pleno en el que Juan Cassá, como concejal no adscrito, lleve una moción. En concreto, pide instar al Ayuntamiento a que, "buscando fórmulas de colaboración público-privada con el mínimo corte posible para las arcas municipales, atienda con el máximo interés las propuestas de inversión relevantes, generadoras de actividad económica y empleo, incluidas aquellas que contribuyan a reforzar la oferta cultural de la ciudad".