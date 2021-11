El cubo de Rubik que quería ver el mar de Málaga

Los tonos grises que envuelven el espigón que da entrada al puerto deportivo del Club Mediterráneo de Málaga contrastan ahora con la paleta de colores de un cubo de Rubik. Un invader ejecutó esta cuidadosa pintada sobre uno de los bloques de cemento hace unas semanas y desde entonces se puede observar desde el paseo marítimo. La identidad de este artista es, por el momento, desconocida.

Los cubos que rodean estos espigones no están exentos de pintadas callejeras, pero resalta el detalle y gusto de este extenso cubo de Rubik, lo que apunta a que el artista no lo realizó de manera espontánea. El cubo se encuentra situado en una zona que no alberga gran tránsito de personas, lo que sugiere que su autor pretende que la pieza se conserve.

Pero este no es el primer caso de artistas callejeros que actúan sobre el mobiliario urbano. Los polémicos mosaicos de Invader realizados en diferentes edificios del centro histórico son un claro ejemplo de ello. Unas intervenciones que aún siguen teniendo recorrido, a pesar de que la mayoría de las obras fueron retiradas por encontrarse en edificios catalogados como Bien de Interés Cultura (BIC).

El artista continúa sumergido en un proceso judicial en el que la Fiscalía de Málaga lo acusa de un delito contra el patrimonio histórico con carácter continuado, por el que solicita una multa de 24 meses, a 50 euros por día; es decir, 36.000 euros.