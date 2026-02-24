Cucarachas en dos trenes de Cercanías de Málaga y una avería en otro causan un goteo de cancelaciones

Casi no hay día sin sorpresas en el Cercanías de Málaga. Este martes, la presencia de cucarachas en dos trenes y la avería en un tercero han causado un goteo de cancelaciones que han dejado en tierra a cientos de pasajeros. Tras la denuncia de CGT de una "plaga" de estos insectos, Renfe, que al principio achacó el problema a "una incidencia puntual en el material (avería)" sin dar más detalles, ha reconocido que esa era la razón: la que decía el sindicato.

Según la compañía, al inicio de la jornada se detectó "la presencia puntual" de estos insectos en dos convoyes de Cercanías de Málaga. "De manera inmediata y siguiendo los protocolos establecidos, ambos trenes han sido retirados del servicio y no han llegado a circular", ha puntualizado. La empresa ha añadido que desde primera hora de la mañana, los trenes afectados se han sometido a un proceso de desinfección "para garantizar las máximas condiciones de higiene y seguridad antes de su reincorporación a la prestación del servicio".

Pero no ha sido el único contratiempo que han sufrido los viajeros. También se ha producido una "avería puntual" de una tercera unidad. Ambas incidencias unidas han causado una sucesión de cancelaciones en la C1 entre Málaga y Fuengirola, así como retrasos en la C2 con Álora.

CGT ha denunciado que la "plaga" de cucarachas que obligó a sacar de circulación los trenes para fumigarlos ha provocado ese efecto dominó de cancelaciones porque no había otro convoy para sustituirlo. Miguel Montenegro, el secretario de Organización del sindicato, ha insistido: "Es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que falta material, falta personal y falta voluntad para que Málaga tenga el servicio de trenes que merece".

La mañana comenzó difícil para cientos de usuarios. Poco después de que sobre las 5.52 Renfe informara de que su servicio se prestaba "con las frecuencias previstas", comunicó a sus usuarios que el tren con salida a las 7.10 de la estación de la capital con destino a Fuengirola se eliminaba. La información llegaba a las 6.59, apenas 11 minutos antes de la partida. Un instante después, comunicaba que también se suprimía el de las 8.10 desde esa ciudad costasoleña hacia Málaga. También se ha eliminado el de las 8.50 de Málaga Centro a Fuengirola y el de las 9.40 en sentido inverso. A media mañana seguían las cancelaciones. El de las 11.10 de la capital hacia la costa tampoco ha salido. Como en los demás, Renfe ha indicado que "no presta servicio en todo su recorrido". También se ha cancelado el de 11.40 de Fuengirola a Málaga.

En estos casos, la empresa ha indicado que "los viajeros serán encaminados al siguiente tren" de la línea C1. Además, ha pedido disculpas por las molestias

Pero no han sido las únicas incidencias. También las ha habido en la C2, la que une esta ciudad con Álora. En este caso, el convoy de las 8.00 con dirección a esa localidad del Guadalhorce ha circulado con una demora de 35 minutos. Posteriormente, Renfe ha señalado que también ha habido retrasos en el servicio de las 9.40 entre Málaga y El Chorro. En este caso, de 23 minutos. También, en el de las 11.40 hacia Álora. La compañía ha remarcado que ha informado a los viajeros de las incidencias a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.