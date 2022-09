¿Cuánto cuesta una mudanza en Málaga?

Más allá de lo tedioso y aburrido que es realizar una mudanza, otra preocupación es el precio de la misma. Sin ninguna duda, la contratación de los servicios de una empresa de mudanzas nos ahorrará mucho tiempo y nos quitará un gran peso de encima, sin embargo, el precio es algo a valorar. Teniendo en cuenta muchos aspectos que intervienen en el proceso de una mudanza, en https://mudanzas-en-malaga.es/ podemos contratar este servicio por un buen precio. Veamos a continuación qué aspectos debemos tener en cuenta para calcular el precio de una mudanza por una empresa especializada.

Consideraciones económicas para tu mudanza

Algunas empresas de mudanzas solo se encargan del traslado de los bienes del cliente, transportando las cajas y otros útiles de almacenaje desde la casa de origen hasta el camión de mudanzas, y desde allí al nuevo destino y cargarlas hasta el hogar. Sin embargo, otras empresas de mudanzas también se encargan del embalaje de nuestros bienes, lo cual aumenta el precio de dichos servicios, pero nos ofrecen la seguridad y la experiencia de sus profesionales, el uso de herramientas y materiales especializados y, sobre todo, ahorramos tiempo.

Si te has encargado de empaquetar y embalar todos tus bienes, puedes calcular el volumen total que ocupan tus bienes (multiplicando el alto de las cajas, por el ancho y por su fondo), de tal manera que la empresa podrá darte un presupuesto del transporte de dicha cantidad. Si también tienes que transportar muebles, es más complicado que lo calcules tú mismo, por lo que un especialista de la empresa podrá visitar tu hogar para calcular dicho espacio.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de las empresas de mudanzas no se encargan del transporte de aparatos tecnológicos, como ordenadores, tablets y otros dispositivos, así como de productos de alto valor, como joyería u obras de arte. Esto se debe a que su alto precio puede suponer una gran pérdida en caso de deterioro, y tener que reemplazarlo o indemnizar tal y como estipulan sus seguros. Por ello, habrás de correr con el gasto de transportarlo por otro medio si no dispones de un vehículo donde puedas llevarlos tú mismo.

Un modo de ahorrar dinero son las mudanzas retorno, es decir, que si en la fecha en la que se debe realizar tu mudanza, existe la posibilidad de que la empresa comience otra mudanza desde el punto de tu destino, ahorrarán tiempo y combustible del vehículo, y podrás conseguir un descuento.

Un aspecto que encarece las mudanzas es trabajar los fines de semana y días festivos, aunque puede que por tu trabajo sea la única posibilidad. Existen otras variables que pueden abaratar o encarecer tu mudanza, como por ejemplo, si hay ascensor en el edificio o si hay que utilizar escaleras.

Otros servicios para tus mudanzas

En el caso de que se transporten muebles como aparadores, camas con canapé, estanterías y otros grandes muebles, para aprovechar el espacio, y para facilitar la entrada y salida de los mismos en los edificios, estos muebles deben desmontarse, por lo que puedes incluir también un servicio adicional de montaje en la casa de origen.

Puede darse la situación de que la casa a la que te mudes sea más pequeña que la casa de la que vienes, y que no quepan todos tus bienes. Si la nueva casa no cuenta con un trastero o no es lo suficientemente grande para lo que necesitas, algunas empresas de mudanzas cuentan también con un servicio de guardamuebles, un espacio donde tus objetos se pueden almacenar en compartimentos separados de otros clientes, y a los que podrás acceder cuando lo necesites para su retirada.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, valora hasta qué punto debes dejar la tarea en mano de profesionales, y qué aspectos has de tener en cuenta para acudir a ellos o realizar tú mismo la mudanza para abaratar el coste de la misma.