El Ministerio de Cultura rechaza el hotel del puerto por su impacto en el centro

El Gobierno central siembra de dudas el futuro del hotel del puerto. El Ministerio de Cultura ha emitido un informe en el que rechaza la torre por su impacto sobre el centro histórico al considerar que hay indicios para entender que se produce un expolio al patrimonio de Málaga por su afección paisajística. De hecho, en uno de los considerandos del documento se defiende que el puerto se puede entender como una prolongación del centro histórico de Málaga, que está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía. Cultura interpreta que al ser el suelo de dominio público estatal la competencia sobre la actuación recaería en la administración central y no en la autonómica.

A preguntas de este periódico, Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria, rechazó las conclusiones del informe del Ministerio. Aseguró que todavía no se ha estudiado en profundidad, pero que recurrirá ante el contencioso su contenido. Agregó, además, que el trabajo del Ministerio de Cultura no paraliza la tramitación del proyecto en curso de la torre. De hecho su construcción depende en última instancia del visto bueno del Consejo de Ministros, algo que en estos momentos se antoja más complicado tras el informe conocido este lunes. Se presume que este pronunciamiento condicionaría totalmente la decisión final del Ejecutivo respecto a la autorización o no del uso hotelero proyecto. Y todo ello cuando la iniciativa privada afrontaba el trámite final.

Por su parte, el diputado del PSOE por Málaga Ignacio López Cano señaló a este periódico que conocía que el informe se estaba elaborando y resaltó que el trabajo lo han realizado técnicos del Ministerio que se han desplazado a Málaga. Destacó que este texto no es vinculante, sino que forma parte de un procedimiento e informó, además, de que este tipo de estudios se completarán con otros que se van a solicitar a instituciones independientes para realizar al final una valoración global, por lo que señaló que el trámite pendiente aún será largo.

En mayo de este año el Ministerio de Cultura anunció el inicio de este procedimiento “con el fin de realizar las actuaciones que fueran precisas, en el ámbito de las competencias propias del Ministerio, a la vista de los riesgos que para el paisaje de la ciudad pueden presentar las construcciones y, ante la eventualidad de que se produzca un supuesto de expoliación de los bienes del Patrimonio Histórico Español”.

La actuación del departamento ministerial se produjo tras haber tenido conocimiento de la modificación del Plan Especial del Puerto de Málaga, ya aprobada provisionalmente. La misma autorizaba el ajuste urbanístico necesario para autorizar la construcción de un edificio de 116 metros de altura, de 35+3 plantas, en la plataforma del morro de Levante, así como un complejo hotelero con una superficie de edificación máxima de 45.000 metros cuadrados.

Para reafirmarse en el camino ahora tomado, el Ministerio de Cultura incluso recordaba el pronunciamiento realizado años atrás por Icomos España reconociendo el posible impacto negativo de este proyecto. En su informe, fechado en 2018, este organismo no gubernamental recomendó “renunciar” a la edificación promovida por un grupo inversor de origen catarí. La sugerencia de Icomos, cuya labor de asesoramiento a la Unesco es reconocida desde hace años, tomó como punto de partida “el impacto irreversible” que tendría la ejecución del inmueble, dada su “naturaleza permanente” tanto sobre el paisaje patrimonial de Málaga como de su puerto.

En una entrevista con este periódico, Víctor Fernández, profesor de Geografía Humana y portavoz de Icomos, aseguraba que “un rascacielos en el puerto es como un coche de segunda mano mal aparcado”. “Los que defienden la torre cada vez lo tienen más difícil”, sostuvo, destacando el debate generado a nivel nacional y la intervención del Ministerio de Cultura. El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, señalaba también la semana pasada que debía existir “un consenso social” para construir el rascacielos en el puerto malagueño.