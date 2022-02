Tenso debate entre PP y PSOE en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga

“Usted es una dictadora, señora Medina”, le ha dicho el alcalde a Begoña Medina, concejala socialista, después de que esta le reprendiese y no le dejase intervenir al terminar una moción, “usted no puede utilizar su condición de presidente para intervenir en una moción que ya ha terminado”, le repetía Medina. Todo esto durante el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, teniendo el alcalde con amenazar con levantar el pleno si no se contenía.

Tras aprobarse por unanimidad que se informe en la comisión pertinente sobre los pasos que se den entorno a los fondos europeos, el alcalde quiso pronunciarse para pedir a Dani Pérez, portavoz del grupo socialista, que buscase en la hemeroteca qué gobierno puso la primera traviesa para traer el AVE a Málaga. Previamente, Pérez había asegurado que fue bajo el gobierno de Magdalena Álvarez y con Zapatero cuando se trajo la línea de alta velocidad a Málaga.

Esto ha suscitado el debate, en el que Medina no ha dejado al alcalde continuar explicándose y Elisa Pérez de Siles, portavoz popular, ha entrado en el debate para dirigirse a la socialista “usted no es quien para recriminar al presidente de este pleno”, a lo que Medina contestaba que era un tema de cumplir la normativa del Pleno. “Queda constancia de que usted está incumpliendo la normativa, cuando se acaba un punto hay que pasar al siguiente”, ha continuado diciéndole Medina al alcalde.

“Sólo quiero que haya libertad de expresión, si es necesario después le doy el turno de palabra al señor Pérez para que finalice el debate”, pedía conciliar el alcalde. En este punto ha intervenido Teresa Porras, popular, para dirigirse a Begoña Medina: “En la comisión de sostenibilidad hasta los ruegos y preguntas usó la señora Medina para intentarlo”, en referencia a hablar con la votación de un punto ya finalizado.

Se han calmado los ánimos al pedir el alcalde que sus palabras no consten en acta y tras recordar que fue bajo el mandato del popular José María Aznar cuando se puso la primera traviesa para traer el AVE a Málaga.