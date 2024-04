Qué debes tener en cuenta antes y después de una rinoplastia

La cirugía plástica es una de las áreas más relevantes en el marco sanitario actual. Se tiende a pensar que la belleza es un elemento banal que poco o nada influye en nuestro bienestar más allá del orgullo y la vanidad. Sin embargo, estamos ante un concepto especialmente relevante en lo que respecta a la autoestima y, por extensión, se trata de una de las piedras angulares de la integridad emocional. Sentirse a gusto con uno mismo es crucial y lograrlo cuando se sufre algún tipo de complejo físico es toda una odisea. Por suerte, procedimientos como la rinoplastia han evolucionado notoriamente para modificar la nariz de manera ejemplar. ¡Te explicamos todo lo que debes saber sobre el pre y el postoperatorio de esta intervención!

Cuestiones clave antes de someterse a una rinoplastia

La rinoplastia es una operación de cirugía plástica que sirve para modificar el tamaño o la forma de la nariz. Estamos ante uno de los elementos centrales del rostro y, por ende, de un detonante clave en la apariencia física que lucimos. A su vez, influye de manera directa en nuestra capacidad respiratoria. Debido a ello, no es de extrañar que la rinoplastia en Malaga sea uno de los procedimientos de mayor demanda en los principales centros asistenciales de la región.

Ahora bien, antes de someterse a esta intervención, es fundamental que analices en detalle qué profesional te va a atender. Su trayectoria y rigor médico ha de ser de primer nivel. Asimismo, cuando encuentres un buen cirujano, deja que te asesore sobre todo lo que debes conocer: resultados esperables, tiempos de recuperación, procedimiento a seguir… Sus consejos son tu principal hoja de ruta.

Por otro lado, es importante que reflexiones antes de la operación lo suficiente como para no querer volver atrás antes de tiempo. Pregunta todas las dudas que tengas y consúltalo por activa y por pasiva con la almohada. Una vez tomes la decisión, toma las medidas cautelares pertinentes. No fumar dos semanas antes de la operación, ir en ayunas al quirófano o no tomar alcohol las 48 horas previas son las más habituales.

Recomendaciones después de la operación

La rinoplastia ha evolucionado lo suficiente como para que el postoperatorio sea un proceso fácil de llevar. No obstante, a pesar de esta realidad, es fundamental seguir detalladamente todas las indicaciones que te brinde el médico en cuestión. De ello va a depender tu pronta recuperación y que no tengas problemas con el paso del tiempo.

Lo más habitual es que el alta se produzca entre tres y cuatro horas después de la operación. Eso sí, es recomendable que no conduzcas de vuelta a tu casa. A partir de entonces, tendrás que estar dos semanas en reposo, tomando analgésicos y todos los medicamentos que el cirujano considere necesario recetar. Hasta las 6 semanas es poco probable que puedas hacer vida normal.

En este tiempo, huye de los entornos cálidos, no hagas deporte que suponga contacto físico, toma mucha agua para evitar la sequedad bucal e ingiere alimentos blandos para evitar esfuerzo en la masticación. Además, es aconsejable dormir con la cabeza elevada, no usar gafas y no sonarse hasta que se desinflame la zona. Unas pautas sencillas de seguir que, en menos de dos meses, podrás olvidar para siempre.

Qué define a los mejores médicos del sector

Tal y como hemos destacado, el primer paso para someterse a una rinoplastia es recurrir a un profesional de primera categoría. Pero, ¿qué define exactamente a estos cirujanos? Ciudades como Málaga acogen a algunos de los mejores médicos no solo del país, sino del mundo. Los cuales comparten una serie de rasgos que queremos valorar.

Un buen cirujano siempre se preocupa por tu bienestar psicológico y te ayudará, de forma desinteresada, a tomar la mejor decisión posible. También te escucharán con atención para comprender tanto tus motivaciones como tus objetivos. Todo esto, sumado al uso de un equipo médico de última generación y ofreciendo un servicio de seguimiento tras la operación, hará que tengas una experiencia encomiable en la operación. ¡Disfruta de la nariz de tus sueños sin problemas de por medio!