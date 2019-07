El decano de los Economistas de Málaga insulta a Pedro Sánchez y hace comentarios machistas contra Irene Montero

El decano del Colegio de Economistas de Málaga, Juan Carlos Robles, ha insultado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez o ha realizado varios comentarios machistas en contra de la líder de Podemos Irene Montero en sus cuentas en redes sociales.

Robles, que es especialmente activo en Twitter o Facebook con continuos mensajes en contra de los mensajes lanzados por los representantes de los partidos de izquierda, ha llegado a publicar en Twitter que Sánchez “es un perfecto hijo de la gran puta” en referencia a unas declaraciones realizadas por el dirigente socialista sobre una diputada de Bildu.

También han corrido como la pólvora por las redes un mensaje con la foto de Irene Montero en la que ésta levanta el brazo y se aprecia un poco de vello en la axila. “Ojeando el sendero se adivina como está el bosque”, comentó, u otro en el que se ve en primer plano la boca de Pablo Iglesias. “Irene Montero tiene que besar diariamente a esto. Para que luego digáis que no tiene ningún mérito”, afirmó. El pasado mes de mayo también ironizó, por ejemplo, con la imagen de la candidata de Podemos a la alcaldía de Almargen.

Robles, que ha bloqueado su cuenta en Twitter, ha reconocido el error y asegura que le pidió disculpas al presidente del Gobierno por su comentario a través de esta red social. “Fue un calentón por un comentario que hizo Pedro Sánchez sobre el terrorismo. Estaba blanqueando Bildu y he puesto otro tweet pidiendo disculpas”, dijo. Respecto a los comentarios sobre la líder de Podemos, Robles argumenta que “pueden molestar, pero son bromas y están escritas en tono satírico, por lo que no tienen más trascendencia”.

En cualquier caso, Robles hace hincapié en que sus declaraciones en redes sociales las hace a título personal y que desde el Colegio de Economistas no le han afeado su conducta. También afirma que no tiene intención de dimitir. “No pienso dimitir ni nadie me lo ha pedido. El Colegio entiende que éste es un tema particular, que está zanjado y que no tiene nada que ver con ellos”, subraya. El Colegio de Economistas de Málaga es uno de los más grandes de España al contar, según explican en su página web, con más de 2.000 afiliados.