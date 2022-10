El delegado de Salud de Málaga, sobre Spiriman: "Con Jesús empezó todo"

El delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, ha recordado con un emotivo vídeo publicado en su perfil de Twitter al médico Jesús Candel, 'Spiriman', fallecido recientemente por un cáncer de pulmón. "Con Jesús empezó todo", empieza diciendo Bautista, quien destaca su lucha por mejorar la sanidad pública, además mostrar su apoyo a la familia y amigos.

"Con Jesús empezó todo, toda esta batalla enorme para que la sanidad fuera justa, eficaz y eficiente y que los sanitarios tuviéramos recursos", dice el delegado, que acompaña su vídeo con un "Gracias Jesús ⁦@spiriman". "Yo lo seguí a él, siempre lo he reconocido", continúa Bautista, que subraya que si Candel "no hubiese iniciado esto, yo no habría estado aquí".

En ese momento, visiblemente emocionado Bautista ha contado que durante las protestas iniciadas por Spiriman estuvo en Granada. "Lo conocí, me parecía un tío encantador, un poco loco -sonríe-, pero brillante. Discutimos como hermanos", ha recordado, al tiempo que ha dicho que tuvieron "unas conversaciones preciosas estos últimos tiempos". "Ha sido muy divertido estar cerca de ti", afirma.

El delegado de Salud malagueño, que en el vídeo reconoce ser "profundamente creyente", pide a Candel que "allá donde estés, cuídate mucho y sigue luchando, y ayúdanos a los que nos quedamos por aquí".