El delegado de Salud en Málaga sobre la retirada de vacunas tras hallar un mosquito en un vial: "No ha habido ningún problema"

Vacunación

Por otro lado, el delegado de Salud ha apuntado que "muchísimo más nos preocupa que todavía hay una parte de la población sin vacunar, me preocupa a mi particularmente, que tenemos una cantidad de adultos jóvenes que les falta la tercera dosis". Así, ha pedido que a quienes les falte, se pongan la tercera dosis. "No hay comparación entre el nivel de protección con dos que con tres dosis. Por favor, todas las personas que se han puesto dos dosis y están bien no les cuesta ningún trabajo acercase al centro de salud sin cita y ponerse su tercera dosis y ya tienen una pauta completa y nivel de anticuerpos magnífico para hacer frente a cualquier situación epidémica", ha concluido.