Las demoras de las consultas al especialista frenan cientos de operaciones en Málaga

Respecto a la lista quirúrgica , de los 21.048 pacientes que a junio pasado aguardaban una operación, algo más del 10% –2.208– estaban fuera de plazo o llevaban esperando más de 365 días. De esos 21.048 enfermos, 12.904 estaban amparados por los decretos que (según los casos) fijan un tope de espera de 90,120 o 180 días para una intervención. Y de estos últimos, 1.400 estaban excedidos en tiempo. Otros 8.144 estaban en lista quirúrgica para intervenciones no incluidas en los topes máximos de espera (las llamadas sin garantía) y de ellos, 808 llevaban esperando más de un año.

“Un paciente que está pendiente de una consulta con un especialista que se demora, es un paciente que vemos más. Porque o vuelve a Atención Primaria o se desespera y acude a Urgencias de un hospital ”, explicaba un facultativo de un centro de salud. Y añadía: “El médico de familia es el abogado del paciente. Y si su caso es preferente, siempre intentamos que lo vean pronto. Cuando no se le da solución, el primer perjudicado es el paciente y lo vivimos con él”.

Casi los mismos quirófanos de hace una década y falta de especialistas

Una población más envejecida que requiere más operaciones, un sistema sanitario que tiene casi los mismos quirófanos que hace una década, falta de especialistas y un parón de tres meses todos los veranos debido a las vacaciones del personal. Son algunas de las causas que desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM) se enumeran para explicar las demoras en la asistencia especializada.

“Todo suma para que las listas de espera se eternicen”, apunta el presidente del SMM, Antonio Martín. “En verano, pese a las vacaciones, se sigue operando, pero falta una parte de la plantilla; así que al final supone un parón y un incremento de las listas de espera”, añade. Insiste Martín en que potenciar la capacidad resolutiva de Atención Primaria “ayudaría a que no todo acabara en el especialista” y contribuiría a reducir las listas de espera.

También sostiene que harían falta más quirófanos porque –aunque se han sumado los del Hospital del Valle del Guadalhorce– prácticamente son los mismos desde hace una década. Pero aclara que de nada sirven más quirófanos, si no hay especialistas. Y el problema es que faltan... “Pero ese déficit no es producto de un día ni de dos, sino de una planificación nefasta de los políticos durante años, tanto en personal como en infraestructuras”, argumenta. Plantea que la sanidad pública, ante esta situación, debe recurrir a conciertos con la privada, aunque “dentro de unos límites y de unos presupuestos” porque los recursos no son “un pozo sin fondo”.