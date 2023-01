Denuncia amenazas de muerte por su vecino, condenado por perseguir a su ex pareja y dejarla tetrapléjica

El 2 de noviembre de 2018, Isabel Ruiz quedó tetrapléjica cuando saltó por una ventana tratando de huir de F., su expareja sentimental, que la perseguía con un cuchillo en su domicilio de Marbella. Fue condenado a ocho años de cárcel por la Audiencia Provincial de Málaga; el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rebajó la pena a siete, y el caso está ahora en el Supremo. Mientras tanto, el agresor aguarda en libertad y ha sido, de nuevo, denunciado por una vecina que asegura haber recibido por parte de este individuo amenazas de muerte, incluso, supuestamente a punta de pistola.

En una denuncia presentada el 14 de enero de este año ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, explica que uno de los residentes de su mismo bloque protagonizó una pelea en el interior de su vivienda con otras dos personas hace cinco meses. Una discusión que, siempre según la denunciante, comenzó a escalar hasta tal punto que una chica gritó pidiendo auxilio y manifestado que el morador del domicilio la quería matar.

Alertada por el ruido, la vecina exigió al supuesto agresor, a través de su ventana, que cesara de pegarle a la joven y que "dejara a la gente vivir tranquila". La respuesta de éste fue una proliferación de insultos; a continuación, se personó en la puerta de su vivienda. Ella le abrió y fue entonces cuando se percató de que poseía, según su versión, una pistola con la que segundos más tarde supuestamente le apuntó mientras la amenazaba de muerte: "Perra, que cojo y te meto dos tiros ahora mismo".

Con un ataque de ansiedad "horrible", según asegura esta vecina de Marbella, le cerró la puerta antes de que se le ocurriera disparar. En ese momento, presa del miedo y atravesando una depresión, decidió no llamar a la Policía ni interponer una denuncia; fue ya a principio de este año cuando se decidió a hacerlo tras presuntamente sufrir varios episodios de amenazas.

El 12 de enero, sobre las 15:15 horas, le recriminó a su vecino que no se enganchara al contador del agua, ya que le perjudicaba a ella directamente. "En actitud agresiva y violenta", éste le respondió amenazándola de muerte una vez más. Pero, esta vez, la vecina de F. no cerró la puerta, sino que requirió a una patrulla de la Policía Local de Marbella, que se personó en el lugar. "Te voy a meter dos tiros", volvió a pronunciar supuestamente el individuo en presencia de los agentes, que procedieron a su detención por un delito de amenazas graves.

Asimismo, la denunciante explicó a los agentes que era la tercera vez que el supuesto agresor se enganchaba de forma fraudulenta al suministro de agua, produciendo fugas en los contadores. Según consta en la denuncia, los policías verificaron en el acto lo manifestado por la mujer, por lo que también está acusado de un delito de defraudación de fluido eléctrico. Además, comunicaron la anomalía a la empresa responsable para que se personara en el lugar y subsanara el enganche fraudulento.

Tras trasladar diligencias a la Comisaría de Policía Nacional de Marbella, que abrió un nuevo atestado, el caso pasó a disposición judicial. Así, el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, en funciones de guardia, acordó la prohibición de que el denunciado pueda acercarse a la denunciante, a su domicilio o lugar de trabajo, ni a menos de 20 metros de la misma, del mismo modo que tampoco puede mantener comunicación alguna con ella por cualquier medio, hasta que exista sentencia firme y se inicie la ejecución del proceso o hasta que dicha medida cautelar sea sustituida por otra posterior.

Aunque la defensa de también solicitó la entrada y registro en el domicilio del denunciado para buscar la pistola con la que supuestamente la apuntó, el Juzgado desestimó esta petición considerando que la orden de alejamiento acordada es garantía suficiente para evitar el riesgo de la víctima, según se indica en el auto.

Isabel, la mujer que quedó tetrapléjica tras saltar por la ventana cuando huía de su expareja

En mayo de 2021, la Audiencia de Málaga condenó a F. a ocho años de prisión por un delito de intento de homicidio contra su ex pareja sentimental Isabel Ruiz, la mujer que quedó tetrapléjica cuando saltó al vacío por una ventana intentado huir de este individuo. Además, se le prohibió acercarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante 15 años y pagar una indemnización de 700.000 euros por las lesiones, secuelas y daños morales a la mujer. En febrero de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó el fallo, aunque desestimó la circunstancia agravante de género y redujo la pena a siete años.

Después de que al agresor recurriera ambas sentencias, el caso está ahora en manos del Tribunal Supremo. "Nosotros ya nos hemos personado ante este órgano como acusación particular oponiéndonos al recurso que formalice el abogado de oficio que le toque al acusado", explicaba Manuel Novella, letrado de Isabel y de la vecina amenazada de muerte por el mismo hombre.

Mientras tanto, el agresor aguarda en libertad la ratificación de la sentencia. Una situación que Novella achaca a la primera declaración del acusado. "Cuando ocurrieron los hechos, ella estaba casi muerta en el hospital y no podía hablar. Él dijo que no se conocían de nada y el Juzgado de Instrucción lo dejó en libertad", manifiesta. Aunque la víctima no ha visto cumplir su deseo en vida, el abogado se muestra "optimista" y apunta que el caso ya se encuentra en el último peldaño de la justicia. "Voy a cumplir la última voluntad de Isabel", asegura.

Sandra, una de las hermanas de la víctima, reconoce no entender "cómo después de casi cuatro años este hombre continúa en la calle". Cuenta que cada vez que visitaba a Isabel a la residencia en la que se encontraba atendida le preguntaba si su agresor había entrado ya en la cárcel; ella siempre le respondía: "Ya queda menos", expresa.

"Hay testigos y está probado que fue el responsable de su tetraplejia y encima se le permite que recurra dos veces", denuncia Sandra. Casi cuatro años de "sufrimiento y de lucha" que Sandra nunca olvidará -confiesa-. Por ello, pide justicia y que "el responsable cumpla con su merecido".