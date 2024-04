El PSOE denuncia que el gerente de Smassa "amañó contratos" de la cubrición del párking de Pío Baroja

Llueve sobre mojado. El PSOE de Málaga ha denunciado este martes que Manuel Díaz Guirado, el gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios de Málaga (Smassa) "amañó contratos" en relación con la cubrición del aparcamiento de Pío Baroja en El Palo.

Dani Pérez, portavoz socialista en el Consistorio, ha asegurado que Díaz Guirado "falsificó la firma de la técnico" para justificar la necesidad de contratación de la asistencia técnica de la dirección de obra, "parece una falsificación burda mediante Photoshop".

Pérez ha mostrado dos documentos distintos con una firma electrónica de Trinidad Rodríguez, la jefa técnica de la sociedad municipal, en la que coincide minuto, hora y segundo del mismo día. Además, ha asegurado que el proceso se encuentra denunciado por la propia Rodríguez y "está siendo investigado por la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional)".

No ha descartado el líder de los socialistas acudir a los juzgados, si bien ha precisado que en estos momentos "pone en conocimiento público estos hechos" y será posteriormente cuando lo valoren. A esto, suma que están a disposición de la policía "para entregarle todos los papeles si los requieren".

Ha afirmado, asimismo, que los hechos han sido denunciados –no por su grupo municipal, cabe precisar– ante el Cuerpo Nacional de Policía, que se ha hecho cargo de la investigación. "La trama es muy sencilla. Se ha falsificado la firma de técnicos municipales, así como se han obviado procedimientos legales para, a todas luces, otorgar a dedo licitaciones públicas", ha explicado el líder socialista.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este martes que no tiene noticias en relación con el presunto "amaño de contratos públicos" en Smassa del que ha advertido el grupo municipal del PSOE. El regidor ha añadido que, "aunque ahora mismo no tenga noticias, nos enteraremos" y cuando "tengamos información le podremos aclarar lo que tengamos que aclarar sobre ello".

Ha insistido en no tener noticias, pero ha dicho que "cuando me entere de ello y tengamos información le podremos aclarar lo que tengamos que aclarar en ello".

Cuestionado, en concreto, por si sabe si se ha ido a declarar a la Policía Nacional, ya que, según el PSOE, los hechos han sido denunciados ante el Cuerpo Nacional de Policía, que se ha hecho cargo de la investigación; De la Torre ha insistido en que "no puedo decirle nada", pero "lo aclaramos, nos informamos y daremos la nota aclaratoria que sea necesaria", ha abundado.

De la Torre, sobre si conoce algún tipo de anomalía en el aparcamiento de Pío Baroja, ha dicho que "sé las dificultades que el aparcamiento de Pío Baroja ha tenido, pero dificultades es otra cosa".

"Dificultades de que el suelo no estaba recepcionado por el Ayuntamiento desde hacía 30 años o 40 años, que hubo que ponerlo a nombre municipal para poder tener dominio sobre ese suelo, para poder plantear la concesión a Smassa para poder hacer rotación o para poder tener la propiedad a la parte del aparcamiento de residentes", ha enumerado, al tiempo que ha recordado "las dificultades que había en relación al avance de las propias obras".

Obra de Pío Baroja

La obra de cubrición de las pistas deportivas se finalizaron a finales de este pasado mes de enero. Las mismas tuvieron un coste de 1.546.867,36 euros (IVA no incluido). Las mismas fueron adjudicadas a una UTE encabezada por Ielco, la misma empresa que se encargó de los trabajos del aparcamiento que han sido cuestionados en diversas ocasiones.

La gestión de la obra bajo la cubierta, la del aparcamiento subterráneo, está siendo investigada en los juzgados de Málaga después de que la ex jefa técnica de la empresa, Trinidad Rodríguez, denunciase a Díaz Guirado por acoso laboral y asegurase en la denuncia haber recibido presiones. Afirmó Rodríguez que el gerente le "indicó que el interés del concejal (entonces José del Río) era que la empresa constructora Ielco-CHM debía ganar, por lo que esa UTE debía sacar en el sobre técnico de 3 a 7 puntos por encima del inmediato perseguidor: "debe ser un empresa malagueña", recoge en su denuncia. A la misma se sumó el PSOE como acusación particular.

En la primera vista, Díaz Guirado negó irregularidades y presiones en relación con las obras del parking de Pío Baroja. "La obra de Pío Baroja no tiene ni una sola irregularidad que merezca un reproche penal, ni siquiera diría desde el punto de vista administrativo", incidió José Carlos Aguilera, su abogado, explicando que "nadie ha variado o intervenido" en las propuestas y el consejo de administración "lo hace bien y hace lo que le plantean la mesa" en este proceso de contratación.

Díaz Guirado fue concejal de Urbanismo entre 2007 y 2011. El ahora gerente de la empresa de aparcamientos fue imputado en el caso Piscina por un presunto delito de cohecho, aunque finalmente fue sobreseído. El ex edil utilizó durante 13 meses un vehículo que, según dijo, había comprado a uno de los adjudicatarios de la piscina de Puerto de la Torre, sin que el mismo estuviese oficial y formalmente a su nombre. Tráfico confirmó entonces que la transferencia no se formalizó hasta más de un año después. El alcalde dijo en el momento de su salida que "en política no sólo hay que ser honrado, también hay que parecerlo".