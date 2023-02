El desahucio en Málaga de una madre y su hija: "Solo pedía que le dejaran a mi niña terminar el colegio"

Como otro día cualquiera, Amina y su hija Sofía se han despertado este miércoles en la vivienda en la que llevaban haciéndolo al menos ocho años y han desayunado, juntas, en el salón. La casa permanecía con los enseres y trastos de por medio típicos de cualquier hogar. Una escena de lo más cotidiana que, apenas unas horas después, quedó rota tras ser desahuciadas.

El domicilio era propiedad de su marido, pero allí siguió Amina Elwady viviendo desde que él falleció en 2015 junto a su pequeña de casi nueve años, a quien le corresponde un 5% de la titularidad. Si bien, la heredera mayoritaria es la abuela paterna de Sofía, quien ha reclamado la casa en multitud de ocasiones.

Tras varias prórrogas, la el juzgado de Instrucción número 14 de Málaga emitió una notificación de lanzamiento, que Amina recibió el 2 de diciembre. No obstante, asegura que "encontrar un alquiler en Málaga es muy difícil porque son muy caros". Además, pidió que le prorrogaran la salida del domicilio a junio, coincidiendo con el fin del curso escolar. "Solo estaba pidiendo que le dejaran a mi niña terminar el colegio. Eso es lo que más me preocupa ahora mismo", lamentaba visiblemente nerviosa.

Sin poder trabajar debido a la hipertensión que padece y sin familiares en España -recibiendo tan solo la pensión de viudedad y la ayuda de algunos vecinos-, Amina reconoce llevar noches sin dormir. Lo que más le preocupa, insiste, es su hija. "Ella ya no quiere ir al cole, solo me pregunta qué está pasando. Me repite que no quiere salir de la casa porque es nuestra casa. Ella ha nacido y se ha criado aquí".

Con la esperanza de poder paralizar el desahucio y brindar una tregua a esta familia monoparental, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Málaga, Stop Desahucios y Abanico Solidario se concentraron a primera hora de la mañana a las puertas de la vivienda. Una medida de presión que no resultó efecto. La comisión judicial, que personó en el lugar, dio la orden de desalojo a agentes de la Policía Nacional.

Apenas una hora es el tiempo que ha tenido Amina para empaquetar su vida y la de su hija. Unas cuantas maletas, algunos colchones, mantas y juguetes de la pequeña es todo lo que han conseguido cargar en la parte trasera y descubierta de un camión bajo una lluvia poco habitual en la capital malagueña, que parecía presagiar el peor de los desenlaces para madre e hija.

11:30 era la hora máxima que tenían para abandonar el que ha sido hasta día de hoy su domicilio. Primero han salido los tres perros, que han sido retirados por el Centro de Protección Animal; después, la pequeña, con un abrigo verde y una mochila roja. La última en salir, entre gritos de desesperación y angustia, ha sido Amina. Muchos vecinos, pegados a las ventanas, no han podido contener las lágrimas.

Francisco Martín, vecino y amigo de la familia se ha ofrecido a acogerlas en su casa para tranquilizarlas. Después, cuenta que las llevará a un hostal que el Ayuntamiento de Málaga les pagará durante, al menos, una semana hasta que encuentren una vivienda de alquiler cuya renta se ajuste a sus necesidades económicas.

Podemos denuncia la falta de un servicio municipal de que evite los desahucios

Durante el desahucio también ha estado presente el portavoz de Unidas Podemos y el concejal de Podemos, Nicolas Sguiglia, quien ha asegurado que se ha pedido "algo muy básico", que se diera un plazo de cuatro meses hasta que termine el curso escolar de la niña y se les pueda buscar una alternativa habitacional”. Además, ha criticado que esta situación “se podía haber paralizado hace seis meses con un Ayuntamiento activo y con políticas públicas que cuiden algo tan básico como el derecho a la vivienda”

Sguiglia ha considerado que "este es un claro ejemplo de la falta de medidas frente a esta cara de Málaga, que no es la de los millonarios y las grandes promociones, sino la de la gente de a pie a la que, por un motivo u otro, se le puede truncar la vida y se ve en la calle porque no hay un Ayuntamiento que la cuide y la proteja”

El edil ha señalado “que la vivienda es un derecho y no una mercancía y que es desde las instituciones, en este caso desde el Ayuntamiento, que se debe velar por ese derecho”. “Desde Podemos estaremos codo con codo con vecinas y organizaciones para hacer que este derecho se cumpla", ha añadido.