Desescalada en Málaga: Una correcta nutrición es “gasolina” contra el coronavirus

“Cuando uno no tiene alimento suficiente es como cuando no tiene gasolina el coche”. Así de claro resume el endocrinólogo José Manuel García Almeida, del Hospital Clínico, la importancia de la nutrición. Pero a continuación aclara que no se trata de sumar calorías porque sí, sino que dieta debe ser adecuada y personalizada. Al hilo del Día Nacional de la Nutrición –que se celebra el 28 de mayo– explica que ésta “es un cuidado fundamental” para los pacientes porque “refuerza el efecto positivo de los tratamientos”.

Un equipo multidisciplinar formado por endocrinólogos, enfermeros, dietistas, nutricionistas, farmacéuticos y bromatólogos trabaja en el hospital con un único objetivo: la recuperación del paciente. Siguiendo el ejemplo, ellos determinan qué gasolina le hace falta a cada enfermo. “Mejorar la situación nutricional es uno de los retos ante cualquier enfermedad”, apunta García Almeida.

Y el coronavirus ha supuesto también en este ámbito un desafío. Rosalía Rioja, enfermera especialista en nutrición del Servicio de Endocrinología del Clínico, cuenta que a los enfermos Covid que acaban en la UCI suelen ponerlos bocabajo para que respiren mejor. Como normalmente tienen una sonda por la nariz para alimentarlos porque están sedados, hay que vigilar que ésta no se salga ni se mueva. “Porque el paciente tiene que estar bien nutrido para luchar contra la infección, que es una agresión brutal contra el organismo. La mayoría pierde peso”, comenta.

Pero además, describe otro problema cuando estos enfermos son extubados. Al tener varias semanas el respirador suelen sufrir disfagia, que es la dificultad para tragar los alimentos. De modo que el equipo tiene que adaptarle la dieta para que pueda volver a comer. Y todo esto lo tienen que hacer los sanitarios, aclara Rioja, manteniendo las medidas de protección para no contagiarse. Es decir, embutidos en esos aparatosos monos llamados EPI.

Tras el alta, la nutrición y la rehabilitación son claves para la recuperación

García Almeida precisa que, de media, los enfermos con Covid que salen de la UCI pierden de ocho a diez kilos de masa muscular. Por eso, cuando dejan el hospital suelen hacerlo en silla de ruedas. “Porque están debilitados. Su recuperación es lenta y se basa en la nutrición y en la rehabilitación motora”, señala el especialista. Rehabilitación del Clínico están instaurando estrategias para el abordaje conjunto de los pacientes poscovid.

“Tras el alta hospitalaria, en la recuperación, la nutrición es un factor fundamental; ahí ya no es el tratamiento sino la nutrición y la rehabilitación”, añade. Estas dos son las claves de que la persona se recupere. Advierte García Almeida que el Covid se complica en pacientes con riesgo cardiovascular que son los que tienen diabetes, hipertensión y obesidad. Tras superar la infección, muchos han perdido peso. Pero el reto, aclara, es que recuperen la salud y la masa muscular “sin aumentar los kilos de grasa”. Rioja indica que al alta hospitalaria, son los centros de salud los encargados del seguimiento de estos pacientes para que tengan una correcta alimentación que les permita reponerse.

Y como sanitaria que es, esta enfermera aprovecha para dar un tirón de orejas a la población en general. Recuerda que algunos estudios recogen que durante el confinamiento ha habido un incremento del consumo de alcohol. “Eso es malo. Hay que comer bien y hacer ejercicio, además de respetar las medidas de higiene, para no coger el virus. Dieta saludable y actividad física son esenciales para que el organismo esté con las defensas al 100%”, argumenta. En definitiva, para que al coche no le falta la mejor gasolina.