Desescalada Málaga: Calor para matar al coronavirus

La llegada del Covid-19 ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza para toda la sociedad y especialmente para los hoteleros y hosteleros, que buscan con afán un sistema que permita eliminar al virus de la forma más segura e inocua posible. En estas semanas han salido al mercado centenares de distribuidores de todo tipo de productos que se presentan como la panacea con sus máquinas de ozono, de ultravioleta, etcétera. Una firma malagueña llamada weforyou ha utilizado este miércoles una de las habitaciones del hotel Miramar, un cinco estrellas en Málaga capital, para dar a conocer su solución.

Se trata de una máquina que hace que toda la habitación esté a 56 grados centígrados durante al menos media hora y, según explican, “eso hace desaparecer el coronavirus SARS-CoV-2” atendiendo como fuente científica un artículo publicado en la revista The Lancet Microbe el 2 de abril de 2020 por los científicos Chin AWH, Chu JTS y Perera MRA.

Los impulsores de weforyou son Diego Spadoni y Cristina de la Mota, dos empresarios que cuentan con un hotel de 40 habitaciones en Benalmádena y que, señalan, estaban buscando alguna solución contra el coronavirus en su establecimiento. Conocieron el sistema Master Climate Solution, que es fabricado por el grupo Dantherm, y se han hecho distribuidores para España, por lo que han realizado una demostración en el Miramar.

Estos empresarios aseguran que este sistema “es más seguro que las máquinas de ozono o los rayos ultravioleta”, que no se requiere permisos especiales de manipulación ni ropa de protección o que “no hay riesgo de contaminación, reacciones alérgicas de los clientes u olores extraños al no utilizar ningún tipo de producto químico”. Afirman también que además de matar bacterias y virus, entre los que se encontraría el Covid-19, también acaba con los insectos y sus larvas por esas altas temperaturas.

“La eficacia del sistema de desinfección térmica con calor radica en que la temperatura es capaz de llegar absolutamente a todos los rincones de la habitación o espacio a desinfectar, ya que las máquinas distribuyen una gran cantidad de aire caliente cuya temperatura es medida a través de sensores. Esta medición verifica que la temperatura necesaria es alcanzada, logrando así la eliminación de gran cantidad de bacterias y virus, incluido el virus que provoca el Covid-19”, subrayan los distribuidores de esta máquina, que, lógicamente, quieren vender su producto. “Nos hemos hecho distribuidores para que todo el sector hotelero español pueda contar con un sistema eficaz y seguro y que estén preparados para afrontar la temporada turística con la mayor garantía y seguridad”, dijo Spadoni en la presentación.