Desescalada Málaga: Alivio, a medias, en la Costa del Sol por el apoyo de la UE a abrir las fronteras al turismo

El sector turístico de la Costa del Sol muestra cierto alivio por la propuesta de la Comisión Europea de reabrir las fronteras al turismo en tres fases, aunque la procesión va por dentro y se es plenamente consciente de que el verano va a ser muy difícil. “A corto plazo no hay solución. Nos podemos seguir empeñando en querer que Europa deje traer a la gente, pero no tiene sentido pensar en que podamos salvar el verano porque no va a haber clientes. La mayoría de los que vengan irán a sus residencias en la costa, aunque la parte positiva es que pueden informar a sus amigos de que aquí se esté bien y sean prescriptores”, afirma Luis Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).

En cualquier caso, Callejón subraya que no esperan una “apertura suave” de los hoteles hasta el 1 de julio porque antes no va a haber movilidad entre provincias ni, posiblemente, del extranjero, máxime cuando ya se habla de que el estado de alarma podría durar hasta el 30 de junio y que España va a pedir a los foráneos que quieran entrar en el país que estén 14 días de cuarentena.

“Todo lo que se pueda hacer viene bien. En la Costa del Sol hay 269.000 turistas residenciales que quieren venir a sus casas. Pueden mover algo la economía porque gastan en restaurantes o supermercados. De hecho, tenemos clientes que nos dicen que no les importa pasar los 14 días de la cuarentena porque vienen a su casa”, subraya Manuel Villafaina, presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de Málaga.

Sergio García, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje, no le ve “sentido” a esa cuarentena impuesta por España y cree que este país debería haber esperado a la propuesta de la Unión Europea. No obstante, García explica que “está todo parado, la gente pregunta pero nadie se atreve y eso que es un buen momento para reservar porque hay ofertas, pero hay mucha incertidumbre laboral”. Este experto indica que, por ahora, hay grupos de turistas que tenían previsto viajar entre marzo y abril y que han pasado sus paquetes a septiembre, por lo que no se han cancelado. “De todas formas hasta julio no se va a mover nada y creo que va a haber poco turismo extranjero”, recalca.

Juan Manuel Rosillo, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, cree que la propuesta de la UE es lógica. “No hay otra salida, hay que retomar la normalidad que había antes y para Málaga pasa por recuperar el turismo”, afirma.