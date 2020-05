Desescalada Málaga: La Costa del Sol ve “tardía” la retirada de la cuarentena a los extranjeros

El sector turístico de la Costa del Sol aplaude la decisión del Gobierno central de retirar la cuarentena a los turistas extranjeros que visiten España a partir del 1 de julio, pero consideran que esa fecha es ya tarde y ven necesario adelantarla. De hecho, los empresarios consideran que esa medida es “absurda” y resta competitividad a este país respecto a otros competidores. Esa es una de las conclusiones a las que se llegó durante el taller Covid-19: Sector turístico, hotelero, hostelería y restauración organizado por la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Málaga.

“Es una buena noticia que empecemos a quitar restricciones como la cuarentena a los extranjeros. Nos pareció un error ponerlo casi llegando a la mitad del confinamiento para asustar a los turistas”, señaló Luis Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), quien, en cualquier caso, ve “difícil” que vayan a llegar muchos turistas foráneos este año. “Los gobernantes de cada país, entre ellos el nuestro, están pidiendo a sus ciudadanos que hagan turismo en sus países y no salgan a otros. Le queremos pedir a los extranjeros que se salten esa petición y se vengan a España, y sin embargo a los españoles sí les pedimos que no vayan fuera...”, expresó Callejón, quien comentó que este verano no cree que se llegue a un 30% de ocupación en los hoteles.

“No podemos permitirnos coger a un cliente y encerrarlo en una burbuja de cristal. Nadie se va de vacaciones si no puede disfrutar de la comida, la piscina o las playas, por lo que nosotros somos partidarios de tener protocolos sensatos y que haya mucho sentido común”, recalcó el presidente de los hoteleros, poniendo claramente el ejemplo de tener a un turista con mascarilla y guantes para poderse bañar en la piscina de 14:00 a 14:10. “Así no creo que traigamos a ninguno”, subrayó.

“Hemos perdido la Semana Santa, el puente de mayo, las comuniones... Empezamos con un 40% menos de negocio y nuestro sector vive mucho de los hoteles por lo que si no vienen turistas extranjeros, que son el 60% de los clientes, la cosa se pone complicada y luego Sánchez dijo la barbaridad de la cuarentena y la mantiene hasta el 1 de julio. Un extranjero no va a estar dos meses confinado en su casa y otros 15 días en España. Es absurdo. No hay que esperar al 1 de julio sino adelantarlo ya porque la situación del coronavirus en Málaga es magnífica y no hay necesidad”, aseguró tajante Manuel Villafaina, presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de Málaga.

Javier Frutos , presidente de la asociación de hosteleros de Málaga Mahos, fue en la misma línea. “Llevábamos semanas pidiendo quitar la cuarentena y aunque llega tarde es mejor que nunca porque así el turista internacional va a poder hacer sus reservas, habrá más movimiento y eso va a repercutir en todo”, dijo Frutos, quien confió en que el alto grado de conocimiento de las marcas Costa del Sol y Málaga sean un aliado.

La patronal hotelera no cree que la ocupación este verano en la Costa del Sol supere el 30%

Otro de los temas que se abordaron en esta conferencia -que fue moderada por Jesús González, director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales en Málaga de la Junta de Andalucía, y Juan Carlos Rubio, director de la cátedra- fue la implantación de sellos anti Covid. Callejón fue muy claro como suele ser habitual en él: “no somos partidarios porque es irreal, es fantasía” y apuntó que “el mejor sello es la fidelidad de nuestros clientes que saben lo que hacemos con la limpieza y la desinfección desde hace muchos años y que ahora se incrementará un poco más”.

Villafaina destacó que “los empresarios tenemos que gastar lo que haga falta y tomar todavía más medidas de las necesarias para que el cliente se sienta a gusto”. Frutos, por su parte, recordó que los establecimientos ya tienen numerosas medidas de higiene e inspecciones sanitarias desde antes de la crisis del coronavirus y ve bien estos sellos para “dar tranquilidad” al cliente, aunque reclamó que “no haya innumerables sellos que hagan perder la credibilidad” y comentó que su asociación va a proponer que se pongan los sellos de la Junta de Andalucía para dar una visión uniforme.