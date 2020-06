Desescalada Málaga: El primer día de trabajo de los vigilantes de la playa

Empezar a trabajar un día de terral en la playa no es la mejor noticia, pero la ilusión de los nuevos auxiliares estaba hoy por encima de esa circunstancia y desde primera hora de la mañana ya estaban patrullando la arena y los paseos marítimos de Málaga capital para solucionar las dudas de los bañistas, vigilar que se respeta la distancia de seguridad entre los usuarios o aplicar las normativas propias del coronavirus.

Estos vigilantes de la playa estarán repartidos por todo el litoral malagueño y son fáciles de identificar pues llevan un polo blanco con un logotipo de la Junta de Andalucía, bermudas, una gorra blanca y una mochila. En la capital malagueña hay unos 90, que se reparten en turnos de mañana (de 10:00 a 16:30) y de tarde (de 15:00 a 21:30) de lunes a domingo, con dos días de descanso.

Uno de ellos es Javier Ortiz. Tiene 46 años y trabaja en una zona de la playa de La Misericordia. “He empezado a las tres de la tarde y la verdad es que, por ahora, va todo bien. La gente se autorregula y solo he tenido que avisar a dos grupos porque no estaban respetando la distancia mínima de seguridad”, explicó. Unos minutos antes había avisado a tres chavales de que no se podía jugar con la pelota en la orilla.

Los vigilantes son informadores, es decir, no tienen potestad para poner multas. Si hay problemas pueden llamar a los técnicos de Protección Civil o directamente a la Policía Local. Al finalizar su jornada hacen un informe con todas las incidencias del día en su zona de trabajo y, en caso de que sean mayores en unos lugares que en otros, se toman las medidas oportunas.

En cualquier caso, hoy ha sido el primer día de trabajo y era una toma de contacto. “Algunos me preguntan qué es lo que tengo que hacer, pero la mayoría de las personas entienden cuál es nuestro trabajo. Saben que estamos aquí para ayudar”, añadió Ortiz, que trabajaba como administrador de sistemas y que se quedó en el desempleo con la llegada del coronavirus.

Los vigilantes ayudarán a los socorristas, al personal de Protección Civil y a la Policía Local. Su misión es dar un apoyo más para que se cumplan las medidas de seguridad para evitar la propagación del Covid-19 y dar una imagen de seguridad tanto a los ciudadanos de Málaga como a los turistas. Cobrarán, como máximo, 1.900 euros al mes, un sueldo muy apetecible en condiciones normales y más en estos momentos de incertidumbre laboral. La concejala de Servicios Operativos y Playas, Teresa Porras, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, presentarán mañana miércoles de forma oficial el dispositivo de auxiliares en la capital a las 12:30 en la playa de La Misericordia.