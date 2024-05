"Habéis despertado al demonio. Os voy a matar", el relato en juicio de las víctimas de un tiroteo en La Palma

Era domingo, verano, de madrugada. En la barriada malagueña de La Palma, algunos de sus vecinos -menores de edad entre ellos- continuaban reunidos en la calle cuando un coche irrumpió en la zona y uno de sus ocupantes, que portaba una escopeta, disparó en varias ocasiones al grito de: "¡Habéis despertado al demonio. Os voy a matar!". Así lo han mantenido en juicio las tres personas a las que las balas consiguieron alcanzar, siendo uno de ellos herido de gravedad. Las víctimas han señalado como responsable a uno de los acusados, que se enfrenta a una petición fiscal de más de 20 años de prisión; con respecto al segundo, en cambio, han manifestado que no participó en los hechos, por lo que ha quedado absuelto.

Varias patrullas de Policía Nacional se han desplazado este jueves a la Ciudad de la Justicia de Málaga para evitar posibles enfrentamientos entre las dos familias implicadas en el incidente con arma de fuego, que tuvo lugar el 31 de agosto de 2022, sobre las 5:30 horas, en la calle Cabriel. Varios vecinos de la barriada alertaron al servicio de Emergencias 112 de que "un varón había recibido un tiro" en la calle Cabriel. En una de las llamadas, un ciudadano indicó además que había "coches pasando por la calle y pegando tiros". De inmediato, efectivos de la Policía Nacional, de la Policía Local y servicios sanitarios se desplazaron hasta el lugar de los hechos. A su llegada, la víctima ya no estaba, pues había sido ya trasladado al Hospital Regional Universitario de Málaga, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado crítico.

Sufrió diversas lesiones que requirieron tratamiento médico y quirúrgico durante casi un año. "Mire cómo me ha dejado el brazo (inmovilizado por un cabestrillo), inútil para toda mi vida. Me viste mi mujer, me tiene que lavar, no puedo hacer", ha lamentado durante su declaración, en la que también se ha referido a las secuelas psicológicas: "Estoy mal de mi cabeza. Salgo a la calle y tengo miedo, no soy el mismo que antes".

Una joven con tres hijos menores -presentes durante las detonaciones- y un adolescente de 14 años en aquel momento también resultaron heridos de bala. Aunque las lesiones que presentaron fueron más leves, han declarado como testigos también ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga asegurando que uno de los procesados fue el autor de los disparos. Aunque han reconocido que no actuó solo, han insistido no saber quiénes son el resto.

La noche del 23 al 24 de julio, un hijastro del procesado discutió con la víctima -llegando incluso a la manos- por un incidente de tráfico, lo que podría haber motivado, según las acusaciones, el tiroteo días más tarde. Aunque el Ministerio Público describía en su calificación inicial que el acusado viajaba en el asiento del copiloto y sacó medio cuerpo por la ventanilla para efectuar los disparos, tras las pruebas testificales durante el pleito, ha considerado probado que el procesado bajó del vehículo y disparó "de manera indeterminada", lo que ha definido como "más grave" aún, pues en el lugar se encontraba una mujer embarazada y menores edad.

En este sentido, el fiscal ha considerado que los hechos son constitutivos de tres delito de asesinato en grado de tentativa, uno de ellos de menor de 16 años, solicitando nueve y cinco años de prisión para los dos primeros y diez para el tercero. Además, pide uno más por otro delito de tenencia ilícita de armas, lo que supondría más de 25 años entre rejas. Si bien, será ahora el juez el que resuelva en sentencia.

En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Público ha instado ante la Sala que el hombre que fue herido de gravedad sea indemnizado con 270.715 euros, a la mujer con 2.181 y al menor con 10.259, lo que haría una suma de 283.157.

Por su parte, la defensa del acusado, ejercida por el letrado Juan Antonio Martínez Santiago, mantiene la inocencia de su cliente justificando que "no estuvo en el lugar de los hechos porque estuvo en una boda ese día hasta las 9:00" y asegura que hay pruebas que lo acreditan. Además, ha señalado que los testigos han cambiado en numerosas ocasiones de versión "en sede policial, en la fase de instrucción y durante el juicio". A su juicio, "está claro que están mintiendo".