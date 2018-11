Todos los detalles del alumbrado navideño de Málaga

A cuatro días del tradicional encendido del centro histórico de Málaga, ya se conocen todos los detalles de cómo será el alumbrado navideño. Un árbol transitable que permitirá a los visitantes entrar en el interior, en la plaza de La Constitución; un árbol en la plaza de la Marina que cambiará de color aplicando tecnología led y en el que aparecerán motivos navideños, son algunas de la novedades para la decoración .

La concejala del Servicios Operativos, Fiestas, Régimen Interior y Playas, Teresa Porras, ha presentado la iluminación navideña de 2018, acompañada de la presidenta de la Asociación Centro Histórico de Málaga, Juanibel Vera.

Como en los últimos años, calle Larios seguirá con su espectáculo de luces y música que ha situado a Málaga entre las ciudades europeas "con más atractivo para ser visitada en estas fechas", obteniendo el primer puesto en el ranking Best Sunny Christmas Markets in Europe de la organización European Best Destinations (EBD).

Este viernes 30 de noviembre se inaugurará esta decoración luminosa. Otra de las novedades es que los asistentes podrán interactuar con la música ya que se repartirán 10.000 barras luminosas. Ese día además habrá una fiesta infantil en la plaza de Las Flores. El alumbrado se prolongará durante 38 días, con tres pases en los espectáculos de calle Larios que serán a las 18:30, 20:00 y 21:30 horas.

El espectáculo de luz y sonido en calle Larios irán al ritmo de cuatros temas musicales: Rondo veneziano-Zodiaco, Rondo veneziano-Música fantasía, Villancico altozano de Café Quijano y Cosas de la Navidad canciones infantiles de Raúl Charlo.

Iluminación en las zonas emblemática

Las zonas emblemáticas de la ciudad se iluminarán con 2.062.104 puntos de luz leds de energía eficiente, una cifra "algo superior" a la del año pasado, según han presentado.

En calle Larios, este año, se ha instalado una bóveda a lo largo de toda la vía con cerca de 2.630 cordones de microled, dos cúpulas y 24 pórticos con ventanas, vidrieras y rosetones tipo catedral que se han realizado buscando la mayor similitud posible con la de Málaga, recogiendo escenas vinculadas con la Natividad. La potencia será de 28.000 vatios y contará con 725.544 lámparas a las que se le añaden 4.500 más con destellos.

Además de los nuevos árboles, este año también se presentan como novedad 140 motivos de pájaros que adornarán la plaza de la Merced, También habrá cuatro nuevas bolas en la plaza de Torrijos; dos de 5 metros y dos de 3 metros. Además hay nuevos modelos de iluminación en las calles Granada, Molina Larios, Cárcer y Casapalma, Centro Histórico, Soho, Marqués de Larios y lateral Alameda Principal.

Principales motivos luminosos, por calle, avenida y plaza:

Rotonda del Marqués de Larios: motivos luminosos con forma de estrella.

Alameda Principal: 9 arcos denominados “cintas con estrellas”.

Granada: cinco arcos tipo estrellas con copos y 11 arcos tipo copos.

Echegaray: 6 arcos con 3 estrellas cada uno.

Molina Lario: 4 arcos modelo “Estrellas con campanas y bastón”.

Constitución: 30 motivos de copos a distintas alturas y a juego con Calle Larios.

Cárcer y Casapalma: 7 arcos estilo rama.

Plaza del Carbón: 30 motivos con forma de círculos multicolores colocados aleatoriamente.

Plaza de las Flores: 15 motivos con adornos de estrellas.

Uncibay: 6 árboles con cordones de led.

Paseo del Parque: 7 arcos con adornos tipo burbujas.

Plaza de la Marina: además del nuevo árbol, 6 arcos con copos y conjuntos de olas

En las entradas de la ciudad se han instalado con letreros de "Felicidades" con motivos laterales. Además en las calles del centro histórico hay un total de 129 arcos luminosos de led de diferentes diseños alegóricos a Navidad. Mientras que en la zona del Soho hay un total de 25 arcos luminosos 3 motivos de led en farolas y 1 letrero, de diferentes diseños alegóricos a Navidad.

Árboles

En total son seis pinos de grandes dimensiones, entre 9 y 18 metros de altura, que adornarán la ciudad. Por primera vez, este año se instala un árbol de Navidad en calle Alcazabilla, de 18 metros y estructura metálica decorado e iluminado con 52.164 leds y decorado con caramelos.

En el centro del lago del Parque Huelin se encuentra un árbol vegetal iluminado con 37.339 microlámparas. En la plaza Gerónimo Cuervo del Teatro Cervantes se colocan 2 almendros de led de 8 metros.

Por su parte, el de la plaza de la Marina es un árbol nuevo creado expresamente para Málaga. Es gigante de estructura metálica y decorado con boas vegetales e iluminado con 56.350 leds en movimiento, con cambios de color e imágenes navideñas.

El de la plaza de la Constitución tiene 18 metros y está decorado e iluminado con motivos barrocos, a semejanza del alumbrado de la calle Larios. Este es el que cuenta con mayor número de leds: 59.940.

En la plaza Enrique García-Herrera (plaza Camas) el año pasado se instalaba por primera vez un árbol de Navidad y este año esta plaza vuelve a contar con él. Por último, el de Molina Lario es uno de los 3 más altos, está decorado con motivos de estrellas y cuenta con 42.660 leds.

Decoración eficiente

Desde el Consistorio han afirmado apostar por "una decoración eficiente" y que representará un gasto por el consumo eléctrico de "1.500 euros aproximadamente por el total de los días de encendido".

Desde el Área de Servicios Operativos se ha coordinado el proceso de selección e instalación de los motivos navideños, que este año tendrá un horario entre 18:30 y 02:00 horas, aproximadamente, todos los días de la semana desde el 30 de noviembre hasta el 6 de enero. Las víspera de festivo y fines de semana este horario será ampliado. Eso

La iluminación de este año supone una inversión total de 733.211 euros. La empresa encargada de ofrecer este suministro y montaje es la adjudicataria del último concurso, Iluminaciones Ximénez.

Fiesta infantil

Por otra parte, el día de la inauguración del alumbrado, el vienes 30 de noviembre a partir de las 18:00 horas en la plaza de Las Flores, habrá una actuación del grupo de animación Infantil. En ese mismo lugar, y hasta las 20:00 horas, se repartirán entre los más pequeños 1.000 globos con inscripciones alusivas a la navidad también a la mediación de calle Larios.

También en la plaza de la Constitución se celebrará el concierto tras la inauguración.