Detenido por robar a una mujer de 74 años y atropellar a una testigo en Málaga

Agentes de la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre de 47 años como presunto autor de un delito de robo con violencia, al que se añade otro presunto delito de lesiones tras golpear con el ciclomotor a una mujer que intentaba evitar su fuga, además de ser denunciado administrativamente por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20.10 horas del jueves 20 de julio en el distrito Carretera de Cádiz, concretamente en camino de Los Guindos, que separa la barriada de La Paz del polígono industrial Los Guindos, cuando el individuo detuvo el ciclomotor a la altura de la víctima, una mujer de 74 años, apeándose del mismo y dirigiéndose hacia ella.

Así, al parecer, el hombre arrebató de un fuerte tirón el bolso neceser y el teléfono móvil que llevaba en las manos, tras lo que subió nuevamente al vehículo y emprendió huida por calle Realenga de San Luis hacia la barriada Las Delicias, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

La Sala 092 de la Policía Local de Málaga fue informada del suceso, dirigiéndose de urgencia hacía el lugar unidades de zona, comprobando que había varios ciudadanos atendiendo a la víctima, que sufría un fuerte estado de ansiedad, si bien no presentaba lesiones aparentes, comunicándole a los policías locales lo sucedido y añadiendo que en el bolso neceser portaba un monedero con quince euros, tarjetas bancarias y un juego de llaves.

Entre los testigos que había en el lugar se encontraba un matrimonio, quienes, tras observar los hechos, siguieron al individuo desde el vehículo en el que circulaban, llegando a adelantarlo y a apearse la mujer del asiento del copiloto, interponiéndose en la trayectoria del ciclomotor.

No obstante, el hombre no hizo ademán alguno de detenerse o desviar su trayectoria para evitar el impacto, dirigiéndose hacia ella obligándola a apartarse para no ser atropellada, no logrando evitar, finalmente, ser alcanzada por la moto en la zona abdominal costal derecha, manifestando a los agentes que sufría un fuerte dolor y se trasladaría por sus propios medios a un centro médico para ser asistida de las lesiones sufridas, añadiendo que el individuo desprendía un fuerte olor a alcohol, deambulación vacilante, voz pastosa y ojos rojos.

Tras golpear a la mujer, el ciclomotor cambió su trayectoria e impactó contra un vehículo estacionado, terminando en el suelo tanto el individuo como el vehículo de dos ruedas.

En ese momento, otro ciudadano que fue testigo de los hechos, tras observar que el individuo dejaba el ciclomotor en la calzada y reiniciaba la huida a pie, se dirigió hacia él, logrando interceptarlo y recuperando el teléfono móvil sustraído y la cartera billetera con los quince euros tras pedirle reiteradamente que devolviese los efectos sustraídos, tras lo que el individuo huyó del lugar, no recuperándose el neceser con las tarjetas y las llaves.

Los policías locales comprobaron que el ciclomotor que conducía, si bien, en principio, no figuraba como sustraído, tenía fracturada parcialmente la carcasa frontal bajo el manillar y el cableado puenteado, no presentando llave de contacto en el bombín de arranque, por lo que fue trasladado por grúa a dependencias policiales.

En cuanto al vehículo estacionado contra el que acabó impactando el individuo con el ciclomotor que conducía se trataba de un monovolumen, presentando daños consistentes en roces y una abolladura en el lateral delantero de la parte derecha, siendo localizado su propietario e informado de los hechos por los policías locales tras personarse en el lugar.

Búsqueda

Además de los citados, los policías locales identificaron a otros testigos presenciales de los hechos, coincidiendo todos ellos en sus versiones, habiendo logrado uno de ellos sacar una foto con móvil del individuo, mostrándosela a los agentes que lo reconocieron con motivo de otras intervenciones policiales, ya que posee un amplio historial delictivo. Varias dotaciones de policías locales realizaron un búsqueda por la zona, logrando una de ellas localizar al presunto autor unas dos horas más tarde en avenida Velázquez con calle Alcalde Joaquín Alonso, comprobando cómo aún presentaba síntomas evidentes de encontrase bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Por ello, procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales, personándose en las mismas un equipo del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga para realizarle la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado positivo de 0,37 y 0,35 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en primera y segunda prueba respectivamente, siendo denunciado administrativamente.