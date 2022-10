Dos detenidos por el altercado en el que un hombre resultó herido de bala en Málaga

Dos jóvenes fueron detenidos poco después de las 19:00 de ayer en la barriada de Dos Hermanas por el altercado en el que un hombre supuestamente resultó herido por dos impacto de bala, uno en la pierna y otro en el hombro izquierdo.

Al parecer, la víctima habría señalado a los arrestados, vecinos también de la zona, como responsables de las detonaciones, por lo que han sido trasladados a dependencias policiales para prestar declaración, según ha podido saber este periódico.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, sobre las 21:05, cuando, al parecer, se produjeron varias detonaciones que se saldaron con un hombre herido en Dos Hermanas. Este pasado lunes, en la barriada el ambiente era espeso. Muchos aseguraban no haber escuchado ni visto nada. Si bien, la tensión se rompió en un momento. "¡Esta persona no es víctima, nos tiene atemorizados a todos!", exclama una vecina al tiempo que se suman más de una decena de testimonios similares.

Cuentan que, la noche del domingo, el herido se encontraba en el tejado de su domicilio cuando comenzó a tirar piedras a un grupo de jóvenes de la zona. "Yo iba con mi hija pequeña y una vecina me tuvo que meter en su portal porque me daba miedo que me cayese una", cuenta una de ellas. Aseguran "todos echaron a correr para refugiarse", pues el tamaño de estas era "muy grande".

Aunque reconocen que los jóvenes "le plantaron cara" porque "están cansados de que les insulte y los agreda sin ningún motivo", aseguran que habría sido él mismo quien se "autolesionó" disparándose hasta en dos ocasiones.

Desde el Centro Coordinador del Servicio de Emergencias 112 informan de que fueron varias las llamadas que recibieron por disparos, así como la presencia de un hombre herido por arma de fuego a consecuencia de estos. Hasta el lugar se desplazó el Cuerpo Nacional de Policía y los sanitarios, quienes trasladaron al hombre al Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Si bien, su vida no corre peligro y ya ha recibido el alta médica.

En la puerta de su domicilio se aprecian varios machetazos -aunque se desconoce si guardan relación con el altercado del pasado domingo-. Junto a ella, una pequeña ventana con una mosquitera dificulta ver el interior de la misma. Sin embargo, la ventana se abre y la que se identifica como la mujer de la víctima asegura que su marido "ya se encuentra recuperándose" en el domicilio. Una voz, al fondo, que parece ser de la víctima pronuncia "mucho dolor" mientras la ventana se cierra.