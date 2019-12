El diagnóstico precoz del VIH salva vidas

En 2018, según datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, se han identificado 3.244 nuevos infectados por VIH en España, siendo el 47,6% de ellos diagnósticos tardíos. El 85,3% de los nuevos casos han sido hombres con una edad media de 36 años y la práctica más habitual de contagio ha sido a través de las relaciones sexuales entre hombres con un 54,3%, seguida por las relaciones heterosexuales con un 26.7%. En Andalucía, según el Plan Andaluz para el SIDA/VIH y otras ITS, se ha registrado 580 nuevos casos.

Los objetivos 90-90-90 de ONUSIDA fijaron para 2020 llegar al 90% de pacientes diagnosticados, el 90% de diagnosticados tratados y un 90% libre de carga viral. Aunque seguimos en la lucha para controlar la epidemia, la realidad es que los avances de los últimos 30 años en los tratamientos antirretrovirales han transformado la vida de los pacientes permitiendo que el VIH pase de ser una enfermedad mortal a crónica. Los antirretrovirales, como explica el Dr. Javier de la Torre, coordinador del Plan Andaluz para el VIH, "son cada vez más potentes, consiguen controlar el virus y hacen que la carga viral en sangre sea indetectable y, por tanto, no transmisible. Estos tratamientos tienen menos toxicidades y efectos secundarios y un alto nivel de tolerancia para el paciente. Además, cada vez son más cómodos de suministrar y ya disponemos de comprimidos de una toma al día".

Sin embargo, para frenar la epidemia del VIH/SIDA es necesario incidir en la importancia de evitar prácticas sexuales de riesgo y del diagnóstico temprano para mejorar la calidad y esperanza de vida de los pacientes y evitar nuevas infecciones. Con motivo del Día Internacional de la lucha contra el SIDA, CESIDA, la coordinadora estatal, ha presentado su nueva campaña de sensibilización sobre la importancia de realizarnos la prueba del VIH. La campaña, realizada con el apoyo de Gilead, tiene por objetivo insistir en porqué debemos conocer nuestro estado serológico para evitar el diagnostico tardío del VIH. Gilead, por su parte, lleva más de 30 años comprometida con el desarrollo de los tratamientos antirretrovirales y millones de personas en el mundo se benefician de sus innovaciones terapéuticas. La compañía de investigación biomédica colabora con socios y organizaciones para acabar con la epidemia a través de programas de diagnóstico que son importantes para conseguir que no haya más infecciones de VIH ni muertes por Sida según los objetivos marcados por la ONU para 2030. En 2018, más de ocho millones de personas en todo el mundo no sabían que estaban infectadas. Y si una persona desconoce su estado, no puede empezar a recibir tratamiento ni cuáles son las opciones preventivas más adecuadas.

Detener el VIH requiere la aplicación de un enfoque integral con todos los agentes implicados para impulsar iniciativas que conciencien prioritariamente sobre la importancia del diagnóstico temprano, sobre todo en poblaciones de riesgo, y las pruebas serológicas para conseguir una supresión duradera. El Dr. de la Torre confirma que "el diagnóstico precoz de VIH es un verdadero problema no sólo en los países del tercer mundo, las tasas europeas están cerca del 50% y en Andalucía, estamos en el 38,7%". El programa que coordina insiste en campañas de previsión para dar información y formación en colegios o colectivos de alto riesgo. En este sentido, el Dr. de la Torre, apunta que "más del 60% de los nuevos casos son de hombres que mantienen sexo con otros hombres, por lo que trabajamos con ONGs en entornos de ocio gay para hacer campañas de prevención y de diagnóstico. Asimismo, estamos implementado un programa de diagnóstico precoz en atención primaria para conseguir que una mayor población se haga el test del VIH en los centros de salud".

Hacerse la prueba del VIH es algo rápido, indoloro, anónimo y confidencial, a través del estudio de una muestra de sangre o de saliva y, si no fuera necesario enviar las muestras al laboratorio, se pueden conocer los resultados en 20 minutos. Una prueba rápida, que puede salvar vidas. En España existen muchos recursos que permiten realizar la prueba rápida del VIH, como por ejemplo ONGs, centros comunitarios, clínicas de salud sexual, centros de planificación familiar, farmacias, etc.

Cualquier persona que esté en riesgo de contraer el VIH, bien por tener prácticas sexuales de riegos o bien porque se inyectan drogas, debe vigilar su estado serológico y realizar una prueba de forma regular cada seis meses. Así lo explica Jorge Garrido, secretario de CESIDA y responsable de la ONG Apoyo Positivo en Málaga, quien destaca que una de las medidas más importantes de los programas preventivos se centra en el test del VIH, además del uso del preservativo y otras barreras. El responsable de la ONG que, en la actualidad gestiona tres centros en España, uno en Torremolinos y dos en Madrid, aclara que “además de funcionar como Check-Points para cribado del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, próximamente también serán Point of Care para el diagnóstico in situ del virus del VIH". Anualmente, Apoyo Positivo realiza una media de 6.000 pruebas y en los seis meses de implementación del centro de Torremolinos han duplicado el número de pruebas que realizan, lo que confirma que es un recurso necesario para la sociedad que mejora las tasas de diagnóstico de la infección.

En el marco de la campaña de CESIDA, Jorge Garrido, afirma que "lo importante es que cada uno de nosotros nos planteemos que hay muchas razones para hacerse la prueba y que normalmente nos escudamos en muchas excusas y miedos, en vez de aplicar la lógica de esas razones. Es importante plantearse que cualquier persona con una vida sexual activa puede estar expuesto a la infección del virus". Independientemente del resultado, hacernos una prueba del VIH siempre ayudará y puede ser una oportunidad para detectar y analizar otras enfermedades de transmisión sexual como gonorrea, clamidia, sífilis, hepatitis virales, etc.