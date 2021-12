El Gato Negro: "Es muy difícil que caiga un quinto, imagina dos; estamos muy contentos"

Llegó antes el segundo quinto premio a El Gato Negro, administración de loterías de calle Granada, que el champán para celebrarlo, que se había agotado con el primer premio que dejó el bombo en la administración. El primer agraciado fue el 24.198 y, después, le sucedió el 34.345 que, con un billete vendido de cada uno, suman 120.000 euros en premios. Miguel Ángel Jiménez, propietario de la administración, se mostraba exultante: "Si es difícil que toque uno, imagina dos; estamos muy contentos".

Aunque pudiera parecer que con la primera ya se había cogido práctica, la segunda botella de champán se resistía, hasta que acabó bañando a parte de los curiosos que grababan con sus teléfonos y cámaras la alegría de dar un premio. Algún despistado también quería cobrar ya su décimo: "es que tengo la vuelta"; pero Miguel Ángel tuvo que pararle, "hasta que no termine el sorteo no se puede cobrar".

En la administración bromeaban, "deja el champán que como nos toque otro a ver quién cierra, que nos vamos a emborrachar", mientras se daban palmadas de alegría unos a otros. Y eso que en la administración no estaban preparados para dos premios y todo se ha preparó corriendo. Aún con eso, quedando un último quinto premio por salir Miguel Ángel bromeaba: "Todavía nos cae un tercero, no os vayáis", animaba a los periodistas que se agolpaban para retransmitir la lluvia de suerte en calle Granada. No terminaron emborrachándose con un tercer premio, la suerte ya estaba repartida en Málaga esta mañana previa a la Navidad.

La calle Granada se ha convertido en la calle de la suerte para la Lotería de la Navidad, porque además de estos dos premios en el Gato Negro, un poco más arriba, en el número 29, la administración La Herradura de la Suerte, también ha repartido otros 60.000 euros con el quinto, el 6711.