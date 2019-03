Dimite el delegado de Empleo en Málaga por sus sociedades en Panamá

El delegado provincial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Miguel Guijarro, dimitió ayer de su cargo y es la primera baja en el nuevo gobierno andaluz en Málaga. Su salida se debe a una información publicada ayer por el diario digital El Confidencial en la que se vincula a Guijarro con dos sociedades en Panamá creadas en 2011, un aspecto, por ejemplo, que también provocó un escándalo político y la dimisión en abril de 2016 del entonces ministro de Industria por el PP José Manuel Soria. Guijarro no entró en las contradicciones en las que cayó Soria hace dos años y reconoció abiertamente su presencia en esas firmas, aunque aseguró que todo era legal. “No cometí ninguna ilegalidad en ningún momento y siempre cumplí con mis obligaciones de todo tipo sin vulnerar la ley, pero no tengo intención de que con este tema se perjudique al nuevo gobierno del cambio en Andalucía, que vino a cambiar esta región, ni a mi familia ni a mi partido”, escribió Guijarro en la carta de dimisión que presentó a los consejeros de Empleo, Rocío Blanco, y de Economía, Rogelio Velasco a media mañana.

Guijarro, que entró por Ciudadanos, añade en esa misiva que “en su momento puse mi puesto a disposición del partido pero considero que no son instantes de defender posiciones ante nadie, porque la verdad no necesita ser defendida, aunque esta situación conlleva una tensión en personas y equipos que no se lo merecen”.

Miguel Guijarro "Se cumplió la legislación, se declaró a Hacienda y no hubo irregularidad”

Este economista y empresario procedente del sector de la construcción explicó además a este diario que “las acciones son nominativas y la única empresa creada en Panamá es Bakchia porque Ixmucantw se creó en España y se trasladó a Panamá. Se cumplió la legislación panameña en todo momento y la española también y se declaró a Hacienda”. Guijarro se defendió además afirmando que “tras una inspección la Agencia Tributaria no encontró ninguna irregularidad. El accionista soy yo pero para operar a 8.000 kilómetros lo normal es nombrar a alguien allá. No es una sociedad pantalla porque no protege ninguna actividad ni lícita ni ilícita. Esa es la verdad”.

La publicación de esa información generó revuelo y reacciones en todos los partidos políticos andaluces. Una de las primeras en dar su opinión fue la secretaria general del PSOE en Andalucía y ex presidenta del gobierno andaluz, Susana Díaz, que ayer estuvo en varios actos del partido en la provincia de Málaga. “No llevan dos meses y no hay mañana que no nos levantemos con un tema bochornoso, vergonzante y espero que cuanto antes se den todas las explicaciones posibles”, dijo Díaz en Villanueva de Algaidas. Previamente, el secretario general del PSOE en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, había asegurado en un comunicado de prensa que “desde el PSOE creemos que no se están dando las explicaciones oportunas sobre la existencia de estas sociedades en un paraíso fiscal. Necesitamos una respuesta inmediata y contundente si, de verdad, Ciudadanos quiere defender la regeneración democrática que estaban predicando y la exigencia que tenían para los responsables de otros partidos políticos”.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, salió a la palestra al mediodía, dijo que Guijarro había puesto el cargo a disposición del partido y que analizarían la documentación que les había entregado el ya ex delegado para tomar una decisión. “No nos va a temblar el pulso para tomar una decisión si la documentación contiene alguna cuestión que tengamos que poner en tela de juicio”, comentó Marín. “No sabía que tenía las sociedades ni podemos decir que haya nada ilícito. Él me ha transmitido que no existe ningún tipo de ilegalidad, que es un hombre que ha tenido negocios y que toda la información está a nuestra disposición”, subrayó Marín. Finalmente no hizo falta estudiar esa documentación porque Guijarro presentó su carta de dimisión a las 14:15.

Susana Díaz “No hay mañana que no nos levantemos con un tema bochornoso”

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, escribió en su cuenta de Twitter que Guijarro “debe dimitir de inmediato” y aseguró que tanto PP como Ciudadanos (Cs) “han venido levantando el cartel del gobierno de la regeneración y del cambio” pero su labor hasta ahora al frente de la Junta “está demostrando que más bien es el de la degeneración y el cambiazo”. La parlamentaria de Adelante Andalucía y miembro de Podemos Málaga, Vanessa García, dijo por su parte que “una persona que crea sociedades pantalla no puede estar al mando de la gestión del empleo y la economía de la provincia”.

Se esperaba la reacción del PP, socio en el gobierno andaluz de Ciudadanos, pero la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, evitó posicionarse. “No tengo ni idea de esa información, además es de Ciudadanos. Creo que quien se debe pronunciar es Ciudadanos”, argumentó.