El pleno de la Diputación de Málaga prevé aprobar el presupuesto de 2019 tras el acuerdo entre PP y Cs

La Diputación de Málaga celebra este viernes pleno extraordinario para el debate y aprobación del presupuesto de la institución para 2019, tras el acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos, socio de investidura.

De esta forma, las cuentas para el próximo año contemplan un incremento del 5% respecto a las de 2018, además de aumentar las inversiones. El presupuesto contará con el voto contrario de PSOE, Málaga Ahora e IU Para la Gente, según han anunciado.

El portavoz de Cs, Gonzalo Sichar, ha emplazado a valorar el acuerdo presupuestario este viernes, en la comparecencia conjunta con el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, antes del inicio del pleno extraordinario previsto a las 10.30 horas.

Así, ha indicado que no solo informará del citado acuerdo sino del acuerdo del presupuesto de 2018 y qué partes no se han cumplido. En este punto, se ha preguntado si el portavoz socialista, Francisco Conejo, "no sabe distinguir lo cóncavo de lo convexo porque se ha cumplido lo que dice que no y no se ha cumplido lo poco que dice que sí".

El PSOE, de la mano de su portavoz, ya anunció días atrás su voto contrario a las cuentas de 2019, asegurando que presentarán 79 enmiendas al mismo, además de apuntar que suponen "un retroceso de las políticas sociales en la provincia" y de criticar que se destinen 3,8 millones, "el 70% de todas las inversiones en patrimonio, a la remodelación de la plaza de toros" de La Malagueta.

La viceportavoz de IU, Teresa Sánchez, ha criticado también que el presupuesto no se haya negociado y ha lamentado que Bendodo "haya borrado de su vocabulario las palabras consenso, diálogo y debate". "Sólo llega a acuerdos con sus socios de Cs en Diputación y en la Junta de Andalucía con Vox. Ciudadanos es cómplice porque para ellos esas palabras también han desaparecido", ha apostillado.

En su opinión, las cuentas para 2019 son "un corta y pega" de las del año actual, "profundizando en la discrecionalidad, autobombo y propaganda de Bendodo". Sánchez ha anunciado enmiendas, "aunque el presidente de la Diputación las obvie", que modificarían en unos diez millones de euros el presupuesto, reclamando más financiación municipal, más fondos incondicionados, un incremento de la Concertación, mejorar la estructura del Patronato de Recaudación, etcétera.

"Este presupuesto es un timo porque hay trampa", ha agregado, indicando que el acuerdo que se prevé aprobar este viernes sufrirá "una modificación presupuestaria de tres millones en enero". "Tendremos que estar atentos porque no nos preocupa tanto la modificación sino de dónde van a salir esos tres millones de euros; habrá que estar alertas de que no desmantelen ningún servicio básico de esta Diputación", ha sostenido.

La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, también ha anunciado el voto en contra: "Nos da mucha pena votar que no, hubiéramos tenido la mano tendida si se hubieran negociado de manera consensuada; no hubiésemos tenido problemas en abstenernos, entendiendo que es el documento más importante de esta institución y en que es importante que se libere pronto el dinero pero, dado el poco interés -del equipo de gobierno- en abrir un proceso de negociación, votaremos que no".

A juicio de Galindo, ha habido una "falta de respeto a la oposición": "No nos representa, no se contemplan siquiera las mociones que se han ido aprobando por unanimidad en el pleno". Además, ha enumerado algunas de las "carencias" como las de personal en servicios como los centros sociales comunitarios, sobre pobreza energética, la falta de plaza en las residencias, etcétera.

Pleno ordinario

Al pleno extraordinario le seguirá la sesión ordinaria de diciembre, donde no se registrarán mociones por vía de urgencia. Así, el equipo de gobierno del PP reclamará al Gobierno central que repare de manera urgente nueve puentes y que inicie un plan de adecuación de túneles, según ha trasladado el portavoz 'popular', Francisco Salado, quien ha exigido también que se reduzca la periodicidad de las revisiones a tres años y que se revisen cada uno de los elementos de los puentes para mejorar el mantenimiento y por seguridad.

El PP lleva otras mociones para reclamar la supresión "de facto" del impuesto de sucesiones y donaciones en el ámbito familiar; y la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña y la condena a las agresiones.

Los socialistas, por su parte, reclaman una mejora de las condiciones laborales de la plantilla del servicio de ayuda a domicilio de la institución. Así, instan al equipo de gobierno a establecer una mesa de trabajo con el fin de que haya más coordinación y comunicación para mejorar el servicio.

Además, Conejo insta al equipo de gobierno a introducir en el próximo pliego de condiciones del servicio de ayuda a domicilio cláusulas específicas blindando las condiciones laborales de este colectivo; concreción de las funciones de las trabajadoras, en especial las de la limpieza; la organización del servicio lo más explícitamente posible; establecer revisiones semestrales para valorar la mejora o empeoramiento del usuario para ajustar el servicio; etcétera.

En la otra moción reclaman "cerrar el paso a las fuerzas de extrema derecha en las instituciones"; que PP y Ciudadanos "recuperen el espíritu constitucional para rechazar cualquier alianza con formaciones como Vox", además de "garantizar la defensa sincera de la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia machista" e impulsar un Pacto por la Convivencia en barrios y calles, etcétera.

El portavoz de Cs, Gonzalo Sichar, ha informado de la moción en la que reclaman que las sedes electrónicas de las entidades dependientes de la Diputación funcionen a pleno rendimiento sin incidencias y que certifique la seguridad de estos servicios. En concreto, se ha referido al Patronato de Recaudación y el hecho de que no se pueda notificar electrónicamente ni realizar determinados trámites, como sí ocurre en Gestrisam, en Málaga capital.

La otra moción de la formación naranja es para reclamar que el presupuesto de 2019 incluya el sellado del vertedero clausurado de Casarabonela y que se licite "a la mayor brevedad posible", en concreto, antes de que concluya el primer trimestre de 2019.

IU lleva una moción de defensa de los medios de comunicación públicos y, concretamente, de RTVA, con una serie de peticiones al futuro Ejecutivo. En la otra se solicitan medidas para controlar la proliferación de las apuestas online y la adopción de medidas de prevención ante la ludopatía, como la regulación de la publicidad, la limitación de la apertura de casas de apuestas o la prohibición de terminales de apuestas deportivas en salones de juego, bingos y casinos.

También solicitan que la Diputación colabore con ayuntamientos para introducir limitaciones urbanísticas a la implantación de casas de apuestas cerca de espacios frecuentados por niños y jóvenes, así como realizar actividades informativas en centros escolares y que refuerce la formación de la Policía Local sobre las infracciones en este ámbito. Sánchez ha exigido que se pida a los equipos de fútbol y jugadores a los que se patrocina para que no se identifique el deporte con apuestas.

Málaga Ahora exigirá campañas y actividades para dar a conocer en los municipios menores de 20.000 habitantes a las mujeres de la Generación del 27, las sinsombrero, como son Ernestina de Champourcín, María Teresa León, Concha Méndez, María Zambrano, Rosa Chacel, Josefina de la Torre, Marga Gil Roësset y Maruja Mallo. Además reclaman un reconocimiento anual y que en la web se destaquen.

Otra moción pide la protección de ciudadanos que adoptan una posición activa contra la corrupción y hacen público su conocimiento sobre comisión de irregularidades. Así, solicita un Buzón Ético del que se encarguen funcionarios que actúen con independencia.