El diseño final de la Tribuna de los Pobres queda en el aire

¿Cómo será la Tribuna de los Pobres cuando se acometa ya anunciado proyecto de reforma del simbólico emplazamientos de la ciudad? El interrogante sigue a día de hoy, muchos meses después de que se abriese el debate en el marco del plan de reurbanización de las calles Carretería y Álamos, en el aire. Más aún después de que el último diseño puesto sobre la mesa por el equipo técnico de la Gerencia de Urbanismo haya generado el rechazo de parte de los colectivos vecinales del Centro. Una reticencia a la que se suma ahora la exigencia de todos los grupos políticos con representación en la Casona de Parque para que se respete la fisonomía actual de la estructura.

La cuestión ha sido objeto de discusión este lunes en la Comisión de Ordenación del Territorio, a la que ha acudido Málaga para la Gente con una moción específica. La misma, avalada por la totalidad de formaciones, pone el acento en la necesidad de que el proyecto final de intervención, no solo en lo tocante a la Tribuna de los Pobres sino del resto de actuaciones previstas en la intervención en el eje, cuente con "el mayor consenso posible" por parte de las asociaciones vecinales.

La última respuesta oficial por parte de Urbanismo venía a admitir que esta instalación constituye "indudablemente un elemento de identidad y de referencia para Málaga", si bien se precisa que la actual configuración "se retrotrae a los años 60", incluyendo algunos elementos, caso de las jardineras, que fueron reformados "no hace mucho tiempo". "La Tribuna de los Pobres tiene un valor más identitario que material", esgrimieron. En sus explicaciones, los técnicos destacan que el proyecto de actuación "mantiene la traza actual de la escalera", modificando levemente sus medidas para adaptarla a la normativa de accesibilidad, "de obligado cumplimiento".

El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha querido precisar que las ideas contempladas hasta el momento en la operación Carretería-Álamos corresponden "al equipo redactor, porque el equipo de gobierno no ha intervenido aún". "La premisa que nosotros le podemos poner a los equipos es que lleguen a un consenso con los vecinos, no se puede aprobar un proyecto sin ese consenso", ha aclarado el edil del PP, que ha llegado a admitir que hay aspectos del diseño último conocido, caso de la ausencia de barandilla o de la supresión de las jardineras, con la que discrepa.

Pomares ha subrayado la "dificultad" de que ese consenso sea pleno, recordando, por ejemplo, que en el caso de la Tribuna de los Pobres mientras las asociaciones de residentes rechazan el ascensor contemplado, el mismo lo demandan los colectivos de accesibilidad, ya que para sortear la escalinata tienen que recorrer unos 200 metros.

Al tiempo, ha recordado que el despacho de la Administración de Loterías localizada en la zona no puede ser trasladada, al tratarse de una concesión estatal para ese punto. En el caso de la propuesta de reurbanizar Carretería y Álamos como plataforma única también tiene el aval de los grupos de accesibilidad, mientras que en las últimas reuniones sobre los fondos Edusi parte de los vecinos mostraron su disconformidad.

Para el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, la tribuna debe mantener "la misma fisonomía". "Puede no tener valor arquitectónico pero sí sentimental", ha expuesto, argumento que ha reafirmado el concejal del PSOE Sergio Brenes. "En las ciudades hay espacios que van más allá de sus valores arquitectónicos, con una carga sentimental identitaria, en la que los malagueños nos reconocemos", ha indicado.

Ysabel Torraldo, de Málaga Ahora, ha apoyado la iniciativa, subrayando que la opinión de los vecinos en este tipo de actuaciones "debe ser vinculante". "Hay que escuchar a la ciudad, que está hablando de este tema y no quiere la propuesta; no quieren un jardín vertical", ha destacado, cuestionando también los "muchos problemas" que generaría la plataforma única, "no solo por coches mal aparcados sino por el riesgo que supone que haya circulación por esta vía". "Hay que mejorar el diseño y atender a los vecinos, aunque haya otros lobbies como los hosteleros y las cofradías; son los vecinos los que viven", ha insistido.

La última versión de la propuesta de intervención sobre Carretería-Álamos, objeto de discusión con los colectivos a principios de este mes, incluye la limitación de autorizar a futuro nuevas zonas de terrazas locales de hostelería, dejar a un solo nivel la calzada y las aceras y acotar el tráfico en el eje, de manera que solo se les permita a los residentes y otros vehículos.