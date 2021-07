El dispositivo de seguridad notifica una primera noche de cierre de playas en Málaga sin incidencias

Ya es un hecho. Las vallas y las cintas de seguridad estuvieron presentes en la madrugada del viernes en las playas malagueñas. Avelino Barrionuevo, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, confirma que la primera noche transcurrió sin incidencias. “Los dispositivos policiales realizaron su trabajo y los malagueños supieron responder bien. Los malagueños supieron responder. Los que no estaban al tanto de las nuevas medidas al ser informados abandonan inmediatamente el lugar”, alega Barrionuevo.

Y es que con esta nueva medida, los Ayuntamientos deben tomar las medidas necesarias destinadas al cierre de las playas para cualquier actividad de ocio y esparcimiento para los enclaves situados en los niveles de alerta 2,3 y 4, en el intervalo horario comprendido entre las 23:00 y las 7:00 del día siguiente, .

El concejal afirmó que las personas autorizadas, durante la vigencia de esta medida, serán aquellas que vayan a practicar la pesca deportiva o el paseo individual. “Desde el miércoles se ha estado trabajando a través de videoconferencias en el dispositivo, gracias a numerosas reuniones con las diferentes áreas implicadas para el diseño de dicho dispositivo”, confirmó.

Aunque en la primera noche no se registraron incidencias, no hay que bajar la guardia y seguir con cautela el cumplimiento de esta normativa para prevenir el contagio del coronavirus. “Por ello, cada noche a la llegada de la hora establecida se pondrán cintas y no se podrán ocupar las playas excepto por las personas autorizadas”, indica Avelino Barrionuevo. Así se presenta la última semana de julio en la capital, con preocupación por el aumento en los contagios y sus playas cerradas en horario nocturno.