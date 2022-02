Ana Belén Sánchez (fue madre con Covid): “Mi hijo nació sano y está perfecto”

Ana Belén Sánchez cogió el Covid casi a punto de dar a luz. “Mi miedo era transmitírselo al niño. Pero nació sano y está sano”, cuenta. Tras el parto en el Materno, estuvo separada de su bebé porque él pasó a Neonatología de ese hospital y ella fue trasladada al Regional. Ana Belén no tuvo que entrar en la UCI, pero sí precisó oxígeno por sus dificultades respiratorias.

“Me asfixiaba, no podía pronunciar una frase entera. Para ir al baño me tenía que sujetar de la pared porque no tenía fuerzas”. Ahora el que se sujeta de las cosas porque está por soltarse a caminar es Gonzalo, su hijo. Acaba de cumplir un año. A los dos días de nacer, el pequeño recibió el alta.

Como la madre estaba todavía ingresada y el padre sufría una neumonía, la abuela del pequeño y una tía se hicieron cargo de sus cuidados. “Yo tuve la suerte de contar con mi familia, pero pienso en esas personas que no tenían a nadie que les ayudaran; en esos mayores que vivían solos...”, reflexiona.

Ana Belén no estaba vacunada cuando se infectó porque entonces aún no le había llegado su turno. Y acabó en el hospital. Su hermana cogió el coronavirus hace poco, ya con las dos dosis. Lo pasó “de forma leve, como un resfriado normal”.