Easyjet aumenta sus rutas, aviones y empleo este verano en Málaga

La línea aérea Easyjet, la tercera más importante en Málaga en volumen de pasajeros, va a incrementar su presencia de forma notable en la Costa del Sol en esta temporada de verano que arranca el domingo. El director general de Easyjet en el sur de Europa, Javier Gándara, ha afirmado este martes que la compañía va a poner más rutas directas, más aviones y va a generar más empleo.

En el primer aspecto, Easyjet va a operar nuevos enlaces a Copenhague, Edimburgo y el aeropuerto londinense de Southend, por lo que sumará un total de 17 rutas directas desde Málaga a destinos europeos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la compañía británica abrió una base en el aeropuerto de Málaga y no solo la mantiene sino que la refuerza, pasando de tres a cinco aviones. Eso implica la necesidad de tener más pilotos, personal de tripulación o auxiliar por lo que Gándara ha señalado que se va a pasar de los 100 a los 160 empleos directos en Málaga.

Las compañías aéreas se lo piensan mucho antes de dar cualquier paso. Analizan tendencias de demanda y destinos una y otra vez y cuando dan el salto es porque tienen buenas perspectivas. Málaga es un destino plenamente consolidado y es una apuesta segura. De hecho, Easyjet empezó a operar en el aeropuerto malagueño en 1999 y en este tiempo ya ha transportado a 34 millones de pasajeros, siendo la ruta entre Málaga y el aeropuerto londinense de Gatwick la tercera más importante de la cadena en toda Europa.

La pandemia aún no se ha superado pero, poco a poco, va volviendo la normalidad. Este verano Easyjet va a ofrecer los mismos asientos a Málaga y desde Málaga que en 2019 -1,9 millones- aunque son conscientes de que habrá menos demanda por el virus, por las restricciones de entrada que aún hay en países como España y por las posibles repercusiones de la guerra entre Rusia y Ucrania. En 2019 Easyjet tuvo 1,84 millones de pasajeros en Málaga -casi la totalidad de asientos ofertados- y en este verano de 2022 esperan estar en una horquilla de entre 1,45 y 1,7 millones.

El director general de Easyjet en el sur de Europa ha afirmado que, por ahora, la guerra "no nos está impactando de forma directa porque no volamos a Rusia ni a Ucrania", pero sí puede tener repercusiones importantes de forma indirecta por el aumento del precio del combustible. "Tenemos una posición robusta porque tenemos cubierta hasta septiembre el 60% de nuestra necesidad de queroseno a un precio que es menos de la mitad de lo que se paga ahora, aunque a largo plazo dependerá de cómo evolucione el precio", ha indicado. El combustible representa el 25% del coste en una compañía aérea aunque, según Gándara, por ahora no van a repercutirlo en las tarifas.

La Costa del Sol es uno de los destinos preferidos de los británicos y va a seguir siéndolo. Lógicamente, en 2020 y en 2021 ha caído por la pandemia y por las restricciones, pero en Easyjet creen que este verano sí puede ser ya muy bueno porque la demanda sigue ahí. Y muchos británicos llevan dos años sin poder venir a Málaga. Easyjet tiene también un touroperador, llamado Easyjet Holidays, que cuenta con acuerdos con 120 hoteles de la Costa del Sol. "Este touroperador está centrado en el mercado emisor británico y estamos viendo que hay una demanda my importante de consumidores que quieren venir a Málaga porque es uno de los destinos más populares", ha afirmado.

No obstante, Gándara ha pedido al Gobierno español que incremente la dotación policial en los aeropuertos para que no se formen largas colas de británicos en los puestos de control del pasaporte y evitar que los medios sensacionalistas británicos den una mala imagen de España, provocando que los turistas puedan elegir otros destinos. El directivo de Easyjet también considera necesario que España homologue las condiciones de entrada y salida a las de otros países europeos.