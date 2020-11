Los economistas de Málaga exigen "medidas reales" de apoyo a las empresas para salir de la "respiración asistida"

La economía malagueña depende del turismo y éste se ha desplomado, por lo que habría que remontarse a los años de la Guerra Civil para encontrar un mayor batacazo del Producto Interior Bruto tanto en esta provincia como en el resto del país. Si no hay más parados o han cerrado más empresas es porque se están mantenido de forma artificial por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Ertes) o por los créditos ICO, aunque los primeros suponen un fuerte gasto para el Estado y los segundos deben ser devueltos por las compañías, por lo que los economistas malagueños exigen a las Administraciones que haya "medidas reales en favor de las empresas".

"Si no se renuevan los Ertes y los ICO las empresas van a caer a plomo y crecerá el número de insolvencias, pero no nos vale tener respiración asistida de forma permanente porque cuando desconectas la máquina dejas de respirar. Hay que hacer medidas reales de apoyo a las empresas", ha afirmado Juan Carlos Robles, decano del Colegio de Economistas de Málaga este viernes en la presentación del último barómetro realizado por la entidad.

Robles ha asegurado que "las medidas tributarias han sido ínfimas" y ha señalado que muchas empresas no han presentado aún concurso de acreedores porque no tienen, por ley, la obligación de hacerlo hasta finales de año "pero muchas están realmente en insolvencia". En este sentido, el decano ha pedido que España trasponga la directiva europea de insolvencia para que, como ya están haciendo otros países, "se ayude a las empresas insolventes a seguir vivas antes de llegar al juzgado ya que en España está demostrado que en cuanto llegan al juzgado desaparecen el 96% de las compañías".

El decano de los economistas malagueños ha lamentado la "superdependencia" del turismo y se ha mostrado "preocupado" por el devenir económico de la provincia, aunque también ha indicado que Málaga, por esa característica, saldrá antes de la crisis que otras provincias como ya ocurriera en la anterior crisis económica. A eso hay que añadirle que, según exponen, las exportaciones agropecuarias y tecnológicas malagueñas sí están fuertes e incluso incrementando sus números en la pandemia, algo con lo que no se contaba hace una década.

"Esperamos un 2021 con mucha incertidumbre y si no se acometen medidas estructurales el enfermo morirá", ha subrayado Robles, quien ha considerado que el cierre de los establecimientos no esenciales -especialmente bares y comercios- a las seis de la tarde "es ineficiente porque el virus no es más contagioso a una hora que a otra".

El vicedecano del colegio, Antonio Pedraza, se ha mostrado sorprendido de que, pese a la brutal caída del PIB nacional, que estiman que descenderá este año un 12%, "la prima de riesgo de España está más baja que nunca y el bono español a diez años está rondando el cero, lo que demuestra que hay una confianza importante en este país".

Pedraza ha insistido, como en anteriores ocasiones, la necesidad de ofrecer "seguridad ciudadana, fiscal y jurídica" a los inversores extranjeros y ha pedido medidas contra los okupas para no asustar a posibles compradores de viviendas en la Costa del Sol que no sean residentes y mejores condiciones fiscales "porque los impuestos para no residentes en España son peores que en Francia o en Portugal".