Elecciones Andalucía: El PSOE cree que Moreno tiene un liderazgo débil y "se deja arrastrar por la ultraderecha"

El cabeza de lista socialista por Málaga a las elecciones andaluzas, Josele Aguilar, ha tachado a Moreno Bonilla de “tener un liderazgo débil que se deja arrastrar por los postulados de Vox, y solo tenemos que verlo con la intervención del alcalde de Estepona, faltando nuevamente el respeto a las mujeres andaluzas y haciendo chanza con el tema de la violencia de género. Y para Aguilar “no valen las excusas de después ni vale pedir perdón”. “El problema es que el consejero de Sanidad aceptó el argumento de Vox diciendo que la violencia intrafamiliar incluía la violencia de género, y ahora vemos como acaban haciendo gracias con un tema tan serio como es la violencia machista. Es inaceptable, no podemos permitir esto y tenemos que poner fin”, ha lamentado.



En cambio, el también senador ha destacado que “el PSOE está en la calle, hablando con los malagueños y malagueñas, contándole las medidas que llevamos en nuestro programa electoral, con un proyecto ilusionante que viene a cubrir el vacío que ha dejado el Partido Popular en estos años de gobierno en la Junta de Andalucía”. Según Aguilar, Moreno Bonilla “no ha traído ni un solo proyecto para Málaga. Al revés, no ha hecho más que terminar y mal los proyectos que le dejó en marcha el partido socialista en la última legislatura. Por tanto, es un gobierno del vacío y del olvido para Málaga”.



Pero al final para Aguilar “el problema de Málaga y Andalucía no es Vox, el problema es que tenemos un Partido Popular y un presidente Moreno Bonilla que se deja arrastrar por las políticas que propone Vox y por el bien de los malagueños y los andaluces, hay que acudir a las urnas el próximo 19 de junio y votar a Juan Espadas si queremos conseguir una Andalucía de progreso”.



Por su parte, la candidata socialista al parlamento, Alicia Murillo, ha lamentado que “la juventud está atravesando una crisis desde hace años. Esta parte de la población lo está pasando peor y el Gobierno de España ha entendido que a esta generación había que darle oportunidades”.



Según Murillo, el Gobierno ha hecho “apuestas importantes en materia de juventud, poniendo en marcha a un bono al alquiler con 68 millones de euros para Andalucía; un Plan Estatal de Vivienda con 246 millones de euros para nuestra comunidad y también una Ley por el Derecho a la Vivienda que se está tramitando y que pretende limitar los alquileres en las zonas tensionadas como es el caso de la provincia de Málaga, donde ocho municipios de ellos son los diez más caros de toda Andalucía”.



Ante todo esto, Murillo ha criticado que “el PP está siendo indolente porque no ha puesto en marcha el bono al alquiler con el dinero que ya le ha aportado el Gobierno central. Tampoco ha desarrollado los planes de empleo joven con los 148 millones de euros que le envió el Gobierno de España. Y no está por la labor de aprobar la Ley por el Derecho a la Vivienda que limita los precios a los alquileres”. En cambio Murillo ha afirmado que “el PSOE está comprometido con los jóvenes. Concretamente vamos a movilizar en esta legislatura 2.000 millones de euros en los próximos cuatro años y generar 100.000 puestos de trabajo para los jóvenes; y todo ello en colaboración con las empresas y con los ayuntamientos”, ha finalizado.