Estudian si recurren el fallo que abre la posibilidad a anular las elecciones del Colegio de Médicos de Málaga

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) estudia si recurrirá la sentencia que abre la posibilidad a anular las elecciones de 2021 en la entidad colegial malagueña. Contra el fallo del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 cabe recurso, pero dado que fue el CACM el que ratificó la decisión de la Junta Electoral de dejar fuera de la contienda a la candidatura de Antonio González-Chamorro, es también esta institución la que debe recurrir. Según un comunicado emitido este jueves por el Colegio, el Consejo Andaluz está estudiando el dictamen judicial para valorar si recurre "algunos de sus aspectos" ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Además, en la nota, la entidad colegial malagueña apunta que respeta la decisión judicial y que "seguirá trabajando con normalidad".

Los comicios se celebraron hace casi dos años. La lista de Pedro Navarro, el actual presidente del Colegio de Málaga, impugnó la única candidatura contrincante porque no cumplía con la paridad de género a la que obliga la ley. La Junta Electoral le dio la razón a Navarro y luego el CACM ratificó ese pronunciamiento. Así que González-Chamorro quedó fuera de la carrera electoral porque no se admitió la subsanación que hizo incorporando a tres facultativas en su lista. Tras ser excluido, acudió a los tribunales. Ahora llega la sentencia.

El Colegio de Médicos de Málaga destaca en el comunicado emitido este jueves que "el juez ha dado la razón" al CACM y a la Junta Electoral que no aceptó la lista de González Chamorro por no respetar el principio de igualdad. La sentencia apunta que "sí era pertinente que la candidatura del recurrente respetara la regla legal de 'representación equilibrada', lo que no hizo". De ahí que el Colegio malagueño ponga el énfasis en que "la Justicia avala la decisión de la Junta electoral en las elecciones de 2021".

No obstante, el fallo -que estima que no se debió invalidar la candidatura de González Chamorro- también da un toque de atención a cómo se gestionó el proceso al apuntar que "la decisión de inadmisión de la subsanación se torna además desproporcionada y alejada del adecuado estándar de buena administración exigible a la corporación demandada en tanto en cuanto ejerce funciones públicas". La sentencia da dos días al recurrente para que subsane los defectos observados y dispone, de admitirse las dos candidaturas, "continuar el proceso electoral señalando fecha para la celebración de elecciones".