El PSOE ha celebrado iniciado la campaña en Málaga para las elecciones generales con un acto en el que ha apelado al voto útil de los progresistas malagueños "frente a las campañas sucias del PP". "Tenemos que llenar las urnas de votos socialistas y decir bien alto que vamos a votar al PSOE, y animar a votar socialista el 10N", ha señalado el secretario general del PSOE en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, al tiempo que ha recordado que "para defender los intereses de la ciudadanía, tiene que haber un gobierno "fuerte y estable". "Salimos a ganar para gobernar", ha afirmado.

Ruiz Espejo ha subrayado que el PSOE "es el único partido que ha hablado de soluciones para nuestro país, el resto de partidos sólo están basados en el descrédito y el bloqueo a los demás, en las mentiras", ha criticado.

"Es importante que los ciudadanos sepan que no ha habido ningún tipo de chantaje a la izquierda, solo queremos que haya un gobierno fuerte para salir de los desastres y recortes que nos dejó Rajoy mientras gobernó. PP y Cs se han dedicado a bloquear, sin embargo. Casado incluso ha dado un paso más y ha mentido pagando para inundar las redes sociales con noticias falsas", ha destacado.

Para el dirigente socialista, "aunque iniciamos la campaña esta noche, llevamos semanas explicando por qué no se ha podido formar gobierno". "Iniciamos esta campaña con ilusión sabiendo que ganamos el 28A y que la vamos a volver a ganar el 10N", ha expresado.

"Hoy estamos más cerca de formar un gobierno estable, moderado y responsable para los próximos años, después del fracaso de las fuerzas que han bloqueado este país y el gobierno, para afrontar los retos y desafíos que tenemos, que son importantes y que tienen que ver con el modelo territorial, con el cambio climático, con la juventud, con el Brexit. Son retos importantes para el empleo y la economía y a los que tenemos que dar solución con seguridad", ha resaltado.

Así, ha avanzado que "el PSOE va a ganar las elecciones, es una falsedad que, como se está diciendo por parte de otros partidos de izquierda, que los socialistas vamos a pactar con el PP". "Solo esconden que han votado en hasta cuatro ocasiones en contra de que haya un presidente socialista en España, cuando en la UE hay alianzas de la izquierda para frenar a la derecha, aquí no quieren que haya un proyecto progresista", ha lamentado.

"Tenemos que animar a todos los malagueños y malagueñas a confiar en un proyecto como el del PSOE, el único que tiene un modelo de país, porque Pedro Sánchez ha demostrado su capacidad de gobierno y su liderazgo, nacional e internacional", ha dicho.

"Por ello, tenemos que hacer el esfuerzo de todos los socialistas para que la derecha no se una a la extrema derecha como hicieron en Andalucía. A todos los que piensan en la abstención, deben saber que solo se quiere que sume la derecha y la ultraderecha, por que cuando gobiernan atacan a la igualdad y a los más vulnerables", ha concluido.

Ignacio López: "Cuando las derechas no suman, bloquean"

De forma paralela, el número uno de la candidatura socialista al Congreso, Ignacio López, ha avisado que "cuando las derechas no suman, bloquean; pero cuando suman, recortan". "Los socialistas no queríamos elecciones, pero el resto de fuerzas políticas quieren negarnos que somos los que más votos tenemos y más escaños tenemos, que somos los únicos que podemos gobernar este país, pero ellos han provocado estos comicios", ha añadido.

"Llevamos ya varias semanas de precampaña en la provincia hablando con todo el mundo, nos seguimos jugando el 10N qué modelo de país queremos", ha dicho el candidato socialista, que ha incidido en que "el bloqueo político es el primer problema que hay en este país para solucionar el resto de problemas".

Según López, son muchos los motivos para salir a votar: "los que tienen salarios y pensiones bajas, los que sufren la pobreza infantil o no pueden pagar la luz, los que no pueden acceder a una vivienda". "La derecha no va a solucionar este problema, harán como en Andalucía: quitar impuestos a las clases altas y recortar servicios públicos. La única manera de solucionar esto es apoyando el proyecto del PSOE, pero con un respaldo mejor que impida ese bloqueo".

Así, el número uno del PSOE por Málaga ha señalado que su partido quiere mirar a la izquierda para gobernar en España, pero según ha lamentado, "la izquierda no se deja mirar". "Por eso apelamos al voto útil, no nos podemos permitir seguir en la inestabilidad", ha concluido.