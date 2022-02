Una empresa malagueña, pionera en la venta de viviendas de lujo en el metaverso

Cuando alguien quiere comprar una vivienda que no está construida lo habitual es ir a la caseta de ventas de la promotora y que allí te enseñen los planos. Con suerte hay un piso piloto. Si vives cerca te puedes acercar pero, por ejemplo, si estás en Noruega es un engorro y se pierden posibles compras. Esto ya es historia. La empresa malagueña Datacasas afirma que es la primera inmobiliaria tecnológica en España que vende viviendas desde el metaverso y se está especializando en el sector del lujo, con promociones como Málaga Towers tras firmar una alianza con Metrovacesa.

Suena a ciencia ficción, pero es muy intuitivo y fácil de comprender. A través de la realidad virtual, el comprador -que está en cualquier parte del mundo con su teléfono móvil- puede ver no sólo como va a ser esa futura vivienda por dentro y por fuera, sino que además, y éste es uno de los valores añadidos de la firma malagueña, puede conocer perfectamente el entorno y saber, sin moverse de su sofá, dónde están los colegios, restaurantes, el transporte público, los museos, la playa, la distancia al centro de Málaga, etcétera.

A través de vídeos, los agentes de esta inmobiliaria muestran cómo serán las terrazas y las vistas de una vivienda del Málaga Towers, o de cualquier otra promoción, y simulan que están en la playa, en la calle Larios o en cualquier otro punto de la ciudad. "Es una comunicación completamente inmersiva que nos permite que el cliente pueda entender muy bien el proyecto e, incluso, les decimos cómo le quedaría la hipoteca", explica Santiago Cabezas-Castellanos, CEO de Datacasas.

Comercializan propiedades de obra nueva de distintas partes del mundo, pero están centrados principalmente en la Costa del Sol porque, además, tienen la sede en Andalucía Open Future, una aceleradora impulsada por Telefónica, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. Se están especializando en el mercado de la vivienda de lujo y su cliente es mayoritariamente del norte de Europa. Su última venta ha sido un ático de un millón de euros en Torremolinos promovido por Metrovacesa a unos clientes belgas.

Toda su comunicación comercial es on line y, aseguran, el 40% de las ventas las hacen totalmente por este canal. Hay veces en las que el cliente hace directamente la reserva y el pago por internet y, en otras, viaja a Málaga para formalizar la adquisición. En el caso del metaverso el cliente puede solicitar información, pero aún no puede reservar y comprar directamente. Se podrá en el futuro y, según señala el CEO de Datacasas, "la oportunidad que nos brinda el metaverso es que el cliente estará asociado a una forma de pago con toda la seguridad del blockchain".

¿Cómo funciona esta sucursal inmobiliaria en el metaverso? Pueden acceder a través de datacasas.com/meta y, con un avatar, entran, por ejemplo, en una recreación del edificio Málaga Towers de Metrovacesa. Va subiendo por una rampa y, como si fuera un juego, puede ver vídeos cortos de distintas partes de las viviendas y las zonas comunes como el salón, la piscina, el gimnasio, etcétera.

"Estamos contentos porque estamos evolucionando y somos la primera sucursal de una inmobiliaria en el metaverso en España, nos queda mucho por hacer porque es un mundo por descubrir pero, de momento, estamos en cabeza", afirma satisfecho Cabezas-Castellanos.