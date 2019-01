Cuatro empresas alquilan ya patinetes en Málaga pero se ignora cuántos circulan

La última en dar el salto a Málaga es UFO , una sociedad con sede central en Sevilla, que ya tiene servicio en Madrid, Barcelona, Valencia y la capital hispalense, así como experiencias piloto en otras ciudades europeas. "Málaga es uno de los destinos a los que queríamos llegar; lo hicimos en los dos últimos días del año", explicó el CEO de UFO, Mario Marín , quien informó de que el despliegue se está haciendo de manera "continuada", con una flota inicial reducida para ir aumentándola. No obstante, no precisó el número de patinetes con los que ha llegado UFO, precisando que se irá ajustando al interés generado.

Estas firmas no requieren permiso municipal

Uno de los interrogantes que surge ante el desembarco de las empresas de alquiler de patinetes eléctricos es si requieren o no de autorización municipal. La respuesta dada por la concejala de Promoción Empresarial, Elisa Pérez de Siles, despeja la duda. "No necesitan autorización porque no ocupan un espacio definitivo; hay un limbo, es el problema con el que se encuentran todos los ayuntamientos", admitió la edil, incidiendo en que desde el Consistorio no se puede plantear si quiera un permiso de ocupación al tratarse de elementos "que se pueden depositar en cualquier lugar de la vía pública". Asimismo, insiste en la dificultad de retirar aquello que no está autorizado por el Consistorio.