Las empresas malagueñas están contra las cuerdas por el fuerte aumento del precio de la luz

Ser propietario o director financiero de una empresa es hoy un día una profesión de riesgo. El precio medio del megavatio por hora de luz en el mercado mayorista en España está en 232 euros. Hace un año se pagaban 32 euros. Ahora es siete veces más caro que hace apenas doce meses pero casi hay que estar contentos porque el pasado 8 de marzo llegó hasta los 545 euros. Si esto es ya insostenible para cualquier hogar, el problema se acrecienta en las empresas donde la luz está todo el día conectada, llegando a situaciones limite como la que anunció el jueves la fábrica de cemento de Málaga, que no hará clinker hasta finales de mes para no tener que encender el horno. No hay Excel ni cuenta bancaria que pueda resistir tanta variación de precios en las materias primas.

Las empresas malagueñas están contra las cuerdas. Hay una huelga de transportistas que está haciendo daño y está subiendo el precio de todo, pero hay partidas básicas como la luz que no se pueden apartar porque sin la electricidad, directamente, no se puede producir. En la fábrica de ladrillos malagueña Inducerama ya se están planteando parar la actividad durante un tiempo indefinido para ahorrar costes. "Es una empresa de ladrillos donde hay que tener el horno siempre encendido y la luz está carísima. Además, hay horas en las que se dispara todavía más el precio pero aquí el ciclo es completo, no se puede trabajar unas horas sí y otras no, por lo que estamos estudiando parar la producción", explica Federico Beltrán, uno de los socios de la compañía. En otras empresas del sector están atravesando el mismo problema por lo que, si se paraliza la fabricación de ladrillos, otro segmento que se verá afectado es el de la construcción y así todo en cadena.

Uno de los principales protagonistas en el sector de la construcción es la fábrica de cemento de La Araña, la más grande de la provincia. Y su propietaria, la multinacional FYM-HeidelbergCement Group, lo tiene claro. Paran su horno de fabricación de clinker (la materia principal para elaborar el cemento) hasta finales de marzo por los "inasumibles costes de la electricidad que gravan el coste de producción desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania". La guerra ha sido la puntilla, pero antes del inicio del conflicto bélico el precio de la luz ya iba de máximo en máximo. La cementera ha comunicado que reducirá las exportaciones, pero que sí garantiza el producto a las empresas locales.

La economía malagueña no se caracteriza por tener grandes industrias, aunque cuenta con varias potentes que tienen un gran consumo de electricidad. Federico Beltrán, además de socio en Inducerama, es el fundador y propietario de la cárnica Famadesa, una de las dos grandes fábricas porcinas de Andalucía junto con la también malagueña Faccsa. Beltrán asegura que en Famadesa no van a parar la producción por el aumento del coste de la luz pero adelanta que, si la situación no cambia, acabará subiendo el precio de la carne. "Por ahora no estamos incrementando el precio al consumidor pero se está encareciendo todo y como mucho se puede estar en pérdidas un par de meses", indica.

En su fábrica las cámaras frigoríficas están encendidas las 24 horas del día y eso es un coladero de dinero para la compañía. "En 50 años que llevo trabajando nunca he conocido una situación igual, no es que el precio haya subido, por ejemplo, un 20% sino que se ha multiplicado hasta por siete", lamenta este empresario, quien vaticina que entre esto y la huelga de transportes "los supermercados lo tendrán todo más caro en los próximos días y los sueldos de las personas no llegan".

"Estamos preocupados porque así no se puede trabajar, los empresarios necesitamos que el Gobierno actúe ya y que dé algún tipo de bonificación a las empresas, sobre todo a aquellas que tengan un mayor gasto de luz", afirma Sergio Cuberos, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, quien indica que en esta provincia son precisamente la fábrica de cemento y los mataderos de carne los que tienen las maquinarias más potentes y las que, por tanto, consumen más luz.

A una escala menor, pero destrozándole igual sus cuentas de resultados están los hosteleros. "Ya veníamos sufriendo en los últimos meses una escalada de precios que iba contra la facturación y ganancias de las empresas, y ahora se está multiplicando. En lo que respecta al precio de la luz, hemos asistido a una sucesión de récords diarios y seguimos teniendo un precio muy alto, y eso es muy negativo", ha criticado Javier Frutos, presidente de la patronal hostelera malagueña y andaluza.