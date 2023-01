La Policía Nacional alerta en Málaga de otro repunte de estafas a clientes de bancos por SMS y llamadas

La Policía Nacional ha advertido de un repunte en la provincia de Málaga en lo relativo a estafas a clientes de entidades bancarias por medio de una técnica que combina SMS y llamadas telefónicas.

Es por ello que la Comisaría Provincial de Málaga vuelve hacer un llamamiento a la ciudadanía en prevención de este tipo de fraude, en auge, y recomienda seguir unos sencillos consejos para evitar convertirse en una nueva víctima.

El modo de proceder de los ciberdelincuentes suele ser similar en todos los casos. En un SMS se adjunta un enlace fake, que simula ser el de una página web oficial de una entidad bancaria, junto con un mensaje en el que se solicita al receptor que verifique una operación financiera inexistente, o un aviso de que existe un problema con la cuenta bancaria y que hay que solucionar. Una vez dentro del enlace falso, se solicitan datos personales o financieros de la víctima.

Como segunda y definitiva etapa de la estafa, los ciberdelincuentes realizan una llamada telefónica -vishing-, después de que el cliente facilite previamente su número de teléfono en el enlace que suplanta la identidad de la entidad en cuestión.

A través de esa llamada, los embaucadores aprovechan la ocasión para hacer preguntas y así obtener más datos personales -entre ellos las firmas digitales- y conseguir dinero, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Esta doble técnica de phishing va acompañada de técnicas de maquillaje o spoogfing a través de las cuales, los ciberdelincuentes generan SMS, enlaces y llamadas que aparentan provenir de diferentes entidades bancarias.

Consejos para evitar el fraude

La Policía alerta sobre el riesgo de caer en este tipo de fraude y proporciona una serie de recomendaciones al respecto como no confiar en los mensajes recibidos, no pulsar el enlace que le adjuntan; y que al recibir una llamada telefónica no se facilite claves o datos que reciba en su propio móvil.

También que se contacte con la sucursal de confianza donde podrán comprobar los hechos, asesorarle y dar aviso a la policía en caso de estafa. Su entidad bancaria nunca le solicitará por teléfono, SMS o email sus datos de acceso a la banca digital.