Estudian prorrogar la prisión provisional para un entrenador para el que piden 100 años

La Audiencia Provincial de Málaga ha convocado a las partes personadas en el caso contra un entrenador de fútbol, que se enfrenta a una petición fiscal global de más de 100 años de prisión por abusar, embaucar e incluso acosar a veinticinco menores, para la prórroga de su prisión provisional.

Dicho entrenador de fútbol base, de 45 años, permanece en el Centro Penitenciario de Córdoba desde el pasado 2 de diciembre de 2016 tras ser detenido en Málaga por estos hechos, por lo que pronto se cumplen los dos años de prisión preventiva.

Más información Piden más de 100 años para un entrenador de fútbol por abusar y acosar a 25 menores

Debido a ello, la Audiencia Provincial de Málaga ha acordado para el 24 de septiembre una vista a las 10.30 horas para resolver su situación personal, según la providencia, a la que ha tenido acceso Efe.

Su letrado, Oscar Chicharro Arcas, del despacho Chicharro Larrañaga Abogados, ha confirmado que a su cliente le quedan pocos meses para cumplir los dos años de prisión preventiva que permite la ley y que podría prorrogarse como medida extraordinaria hasta los cuatro años.

Chicharro Arcas ha señalado que el juicio está previsto que se celebre en la Sección Tercera la Audiencia Provincial de Málaga los días 8,9,10 y 17 de enero de 2019, por lo que espera que su situación personal cambie antes de dicha fecha.

El abogado ha denunciado que se ha producido un adelantamiento de la pena prohibido por la Constitución, ya que hasta la fecha debe anteponerse la presunción de inocencia de su cliente.

El entrenador de fútbol se enfrenta a 100 años y siete meses de prisión por abusar, embaucar e incluso acosar a veinticinco menores, con edades comprendidas entre los 11 a 17 años, "aprovechando" su influencia sobre los alevines y cadetes que entrenaba.

El fiscal pide también que se le inhabilite para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de veinticinco años, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.

El procesado, que es un histórico entrenador de fútbol base y que ha dirigido diversas categorías de alevines y cadetes de varios clubes en la provincia, entre ellos el Málaga CF, está acusado de delitos de abuso sexual, exhibicionismo, provocación sexual, corrupción de menores, acoso y embaucamiento sexual a menores.

El fiscal ha interesado que el Málaga CF y Club de Fútbol Alhaurín de la Torre sean responsables civiles subsidiarios de las indemnizaciones que le puedan corresponder a los menores perjudicados.

Relato acusatorio de Fiscalía

En el relato acusatorio, el fiscal señala que el acusado prometía a algunos menores, hacerlos capitán, poder jugar más partidos o llevarlos a otros equipos de más categoría si le remitían fotografías de carácter sexual.

También sometió a alguno de ellos a tocamientos, a otros les ofreció llevarlos a prostíbulos, botellas de alcohol, dinero e incluso invitarlos a cenar a una hamburguesería a cambio de fotografías de ellos desnudos.

El entrenador, que estuvo trabajando veinte años con menores en diversos banquillos de la provincia, mantenía conversaciones de índole sexual por redes sociales con los jugadores y les pedía imágenes de sus órganos genitales.

El acusado, que no presenta ninguna alteración, ni perturbación, según el relato acusatorio, les enviaba fotos y vídeos pornográficos, mujeres desnudas e incluso imágenes de su cuerpo desnudo.

Los menores, mantiene la acusación, se sentían incómodos pero "mantenían las conversaciones para no provocar el enfado del procesado" y, a algunos de ellos, los amenazó con que si no accedían a sus pretensiones no jugarían, o no les trataría de forma favorable en el equipo.